Expeditie Grunnen krijgt een tekening van 5-jarige Quinn

'Quinn is vijf jaar en vraagt al wekenlang of hij zijn tekening van het busje aan jullie mag geven.' Dit berichtje komt binnen bij het team van Expeditie Grunnen.

Quinn woont in Winschoten en als het team voor de deur staat, verstopt hij zich snel achter de gordijnen. Hij durft niks meer te zeggen, maar even in de bus kijken om de tekening op te hangen wil hij wel. En wat is de tekening mooi!

Door gedoe in de familie komt er helaas bijna niemand op de verjaardag van Marieke van den Burg uit Bierum. Ze wordt twaalf jaar en haar moeder wilde dat niet zomaar voorbij laten gaan. Op Facebook vraagt ze aan mensen om haar een kaartje te sturen en dat resulteerde in veel post, waaronder zelfs cadeautjes. Met Expeditie Grunnen aan de deur werd de verjaardag toch nog heel bijzonder.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Buschauffeur wacht op de bus in Harkstede

- Wat is dat voor een oud en bijzonder pand in Winschoten?

- Hut bouwen in Midwolda

- Auto op de kop in Middelstum

- Battle of the North in Groningen

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

