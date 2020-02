Heine Uuldriks: koeltjes voor het doel én het dartbord

Uuldriks is een vreemde eend in de bijt tussen de profdarters. Zijn outfit bestaat uit een t-shirt en spijkerbroek. Het shirt is blanco, zonder sponsornamen erop geplakt. 'Ik hoef helemaal geen sponsor, ik wil gewoon lekker gooien. Iedereen heeft drie pijlen en ik kan van ze winnen, dat weet ik', vertelt Uuldriks vlak nadat hij is uitgeschakeld.

Bejubeld door supporters

Eerder op de dag speelt hij fantastisch. Dennie Olde Kalter, deelnemer aan het wereldkampioenschap van de BDO, wordt zondagochtend met 4-2 aan de kant gezet. Uuldriks balt zijn vuisten en valt in de armen van supporters die hem luid bejubelen.

'Ik was nog één van de weinige Groningers die in het toernooi zaten. Er was ook een bus met fans vanuit Hoogezand. Dat geeft alleen maar moed om zo'n partij te winnen.' Een kwartier later melden de fans zich opnieuw bij bord 105. En wederom kunnen ze juichen nadat hun held de winnende dubbel raak mikt.

Uuldriks gooit zich warm tijdens de Dutch Open Darts in Assen (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)



Toekomstplannen

'Ik weet dat ik heel goed kan darten, maar ben niet iemand die veel traint. Het voetbal en m'n werk komen er ook bij kijken. Eigenlijk heb ik het gevoel dat als ik er meer voor doe, wel wat kan bereiken.'

Wat dat 'meer' precies is, weet Uuldriks zelf ook nog niet. De plannen voor de toekomst zijn nog niet uitgestippeld. 'Ik maak eerst het seizoen bij Hoogezand af. Misschien ga ik me daarna wat meer op darten richten, wie weet', zegt de topscorer van zondageersteklasser Hoogezand.

Geluk bij een ongeluk

Vorige week raakte hij geblesseerd aan de knie en kon daarom zondag niet in actie komen voor Hoogezand. 'Het kwam me wel goed uit dat ik geblesseerd raakte. Ik had echt wel last van de knie hoor, het was niet dat ik gedaan zou hebben alsof ik een blessure heb. Ik voelde het wel, maar met darten had ik er geen last van.'

Hoogezand speelde zonder Uuldriks met 0-0 gelijk tegen hekkensluiter GAVC. Desondanks beleefde de spits persoonlijk een superweekend.