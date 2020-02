Joop Gall gezond terug in Muntendam en 'hoeft niet in konijnenhok'

Joop Gall kan zijn mondkapje weer opbergen nu hij tijdelijk thuis in Muntendam is. (Foto: Eigen foto)

Joop Gall is in goede gezondheid terug in Nederland. Gall werkt bij een voetbalacademie in de Chinese stad Zhengzhou, op zo'n 500 kilometer van Wuhan, waar het coronavirus uitbrak. Door de omstandigheden is hij tijdelijk thuis in Muntendam.

De voetbaltrainer is bijna veertig uur wakker, wanneer hij aan het gesprek begint. 'Ik ben al wakker vanaf 01.00 uur 's nachts, van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd', aldus Gall zondagmiddag. 'Maar ik voel me beter dan dat ik had gedacht.'

Geen quarantaine

Gall wil benadrukken dat hij fysiek verder ook in goede gezondheid is en geen risico vormt voor mensen om hem heen. 'Alleen Wuhan-mensen moeten in quarantaine. Iedereen daarbuiten moet eerst symptomen hebben, voordat ze dat moeten melden', legt hij uit. 'Ik voel me ook hartstikke goed verder.'

'Ik heb van tevoren mijn dochter laten bellen naar de GGD, met de vraag of ik me moest laten testen. Het antwoord was: 'Heeft u koorts? Nee. Bent u zwaar verkouden? Nee. Heeft u pijn of druk op de borst? Nee. Bent u in Wuhan geweest? Nee. Ga dan lekker naar huis.'

Niet in konijnenhok

'Maar ik wilde wel zeker zijn dat er niks was, dus ik heb ook de huisarts geraadpleegd en die kwam met hetzelfde verhaal, en die zei: Joop, je hoeft niet in een konijnenhok te gaan zitten. Ga lekker naar huis, er is niets aan de hand.'

'Ja, oké, de incubatietijd is veertien dagen, maar ik zit er al een tijdje. En ja, ik zou op het vliegveld in aanraking geweest kunnen zijn die het virus wel heeft, maar de kans is nihil, want in China zelf wordt alles aan banden gelegd.'

Warmtesensoren

'Je wordt overal gecheckt met warmtesensoren, dus als er ook maar iemand is met lichte verhoging, bij de trein, metro of op het vliegveld: je komt niet binnen als je een te hoge lichaamstemperatuur hebt.

'Kijk, onbedoeld kijk je natuurlijk toch even achterom als er iemand moet niezen in het vliegtuig. Maar iedereen had kapjes op in het vliegtuig. Dat was ook verplicht. Ik ben nooit echt bang geweest.'

Alles staat stil

Voor Gall was de beslissing om terug naar huis in Muntendam te gaan een logische. 'De overheid heeft besloten dat alles stilstaat in China, tot en met 10 februari sowieso. En het onderwijs minimaal tot 17 februari en dan is er weer een nieuw meetpunt. Dus tot dan gebeurt er niets.'

'Dus dan ga ik niet in een stad zitten die op slot zit. Dan ga ik liever naar huis. Dan kan ik mijn familie nog even zien. Daar ging het mij vooral om, niet om te vluchten voor het virus.'

Wanneer hij weer teruggaat, is nog onbekend. 'Ik heb een boeking gemaakt om op 17 februari weer naar China te vliegen, maar de situatie verandert per dag. Dat gaat niet alleen over de maatregelen die China neemt, maar ook over die van vliegmaatschappijen.'

Nieuwtje

'Want ik heb nog een nieuwtje, zo kreeg ik vandaag al een mail dat mijn terugvlucht geannuleerd is, omdat die maatschappij dan niet meer op China vliegt. Dus daar moet ik mijn clubleiding ook nog van op de hoogte brengen.'

'Ik vermoed dat het minimaal ergens in maart wordt, voordat ik weer terug kan gaan.'

Lees ook:

- Joop Gall: 'Ik heb een vliegticket en ben hopelijk zondag terug in Nederland'

- Groningers in China: 'Ik ben best wel een stoere boy, maar als je dit hoort...'