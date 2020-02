Tennisveteraan van 85 pakt twee medailles bij NK

Jans Warringa is Nederlands kampioen in de klasse 85 plus (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Jans Warringa uit Winsum is al op leeftijd, maar stoppen met tennis doet de 85-jarige nog niet. Afgelopen zaterdag werd hij in Hilversum Nederlands kampioen in de 85 plus-klasse.

Daarnaast werd hij met een oude tennismaat uit Haarlem ook nog tweede in het dubbelspel in de categorie 80 plus.

Regelmatig trainen

Warringa heeft de medailles en de daarbij behorende foto's al een mooi plekje gegeven in de woonkamer. In het enkelspel moest hij twee tegenstanders verslaan. Het was niet makkelijk om met de titel aan de haal te gaan. 'We hebben alle drie hetzelfde niveau. Alleen is de een nog net wat actiever dan de ander. Dat is het grote verschil.'

Warringa traint zelf nog zeer regelmatig. Drie of vier keer per week speelt hij. In de zomermaanden in z'n eigen woonplaats, 's winters in Ulrum. 'Je moet actief blijven, anders lukt het op het NK niet', zegt hij stellig.

Samen

De Groningse tennisveteraan werd geboren in Nieuw-Buinen. Hij groeide vervolgens op in Wedde. Zijn tennisloopbaan begon op z'n vijfendertigste. Hij staat dus al vijftig jaar met een racket in z'n handen. Z'n sterkste punt? 'Mij niet gaan ergeren als ik achter sta en goed kijken hoe de tegenstander speelt.'

Zijn vrouw(84) gaat mee naar elk toernooi. Zo maakten beide al twee keer een WK voor landenteams mee in Turkije. 'We hopen dat we dat nog even kunnen volhouden. Zij verzorgt mij hè en ze is mijn coach. We doen het met plezier. Soms wil ze wel eens wat zeggen tijdens een wedstrijd, maar dan zeg ik dat ze zich beter even kan stilhouden', lacht Warringa.