'FC Groningen heeft niet de juiste spelers, de balans is er niet'

'Het zal de komende tijd nog moeilijk worden', voorziet oud-FC-verdediger Walter Waalderbos in de wekelijkse sportdiscussie in het RTV Noord-programma Edwin op Noord. 'Scorende mensen heeft de FC niet. De eerste helft tegen PEC Zwolle was gezapig. Er was geen dreiging, aan beide kanten niet. De tweede helft deed Groningen het beter; er was meer druk. Maar ze hebben veel moeite met openingen creëren.'

Geen lust voor het oog

Ook FC-watcher Stefan Bleeker van RTV Noord vond de wedstrijd beslist geen lust voor het oog. 'De FC had wel een puntje verdiend misschien, maar het is ook niet helemaal een onterechte nederlaag. Het was niet heel goed, maar aan de andere kant vond ik Zwolle ook niet best.'

Ik weet niet of Padt die bal had moeten hebben, maar hij had in ieder geval een keuze moeten maken Stefan Bleeker-FC-watcher

Het doelpunt

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam uit een corner. 'Ik weet niet of Sergio Padt die bal had moeten hebben, maar hij had in ieder geval een keuze moeten maken', vindt Bleeker.

'Of hij had erin moeten vliegen en die bal eruit moeten rossen, de verdedigers aan de kant moeten beuken - die stonden tenslotte in 'zijn' vijf meter - of hij had moeten blijven staan. Dan had hij denk ik meer kans gehad. Nu hinkte hij op twee gedachten. Je ziet dat hij eerst een stapje maakt en dan denkt: 'Oeh, ik kom er toch niet bij' en dan gaat hij twijfelen. Ja, dan ben je geklopt.'

Overtreding?

Mike te Wierik vond overigens dat er sprake was van een overtreding, omdat doelpuntenmaker Yuta Nakayama in de nek hing bij Ramon Pascal Lundqvist. Waalderbos is het daar mee eens. 'Hij werd omlaag geduwd en kon niet meer omhoog komen. Maar daar kun je zelf wel iets aan doen: je ellebogen gebruiken in het doelgebied.'

Bart van Hintum deed overigens hetzelfde met zijn tegenstander, merkt Bleeker op. 'Je kunt dan zeggen: die strepen we tegen elkaar weg. Maar dat is wel de slimheid die Van Hintum op zo'n moment heeft om de veel langere Mike van Duinen tegen te houden. Lundqvist, toch een klein beetje een zacht ei, heeft dat gewoon wat minder. Hij is een middenvelder die staat te verdedigen.'

Postema heeft tijd nodig om te groeien en die tijd moet je hem gunnen Walter Waalderbos - Oud-verdediger FC Groningen

Scorend vermogen

Het probleem dat Groningen moeilijk scoort komt ook ter sprake, niet voor de eerste keer dit seizoen. Volgens Waalderbos komt dat doordat niet de juiste spelers zijn aangenomen.

'Er zijn scorende middenvelders en lopende middenvelders. Het zijn allemaal 'breiers', die weinig investeren. Ja, wel in verdedigend opzicht. Ze zetten ook wel druk op de bal, maar vaak worden ze weggespeeld. Dan valt er een gat van vijftien tot twintig meter in het middenveld en komt Groningen in de problemen.'

De jonkies

De hoop was nu eigenlijk gevestigd op een jongen van zeventien jaar: Romano Postema. 'Die loopt zich werkelijk helemaal de tering tyfus', zegt Waalderbos. 'Maar die jongen heeft tijd nodig om te groeien en die tijd moet je hem gunnen.'

'Tijdens één momentje in de eerste helft zie je wel wat voor type speler hij is', vindt Bleeker. 'Hij krijgt de bal in de ruimte aangespeeld. Als je dan ziet hoe hij de bal in één keer meeneemt en op het doel afstormt (...) De keeper pakt hem dan wel, maar dat deed Postema prima.'

'Dat had Kai Sierhuis bijvoorbeeld veel minder en dat heeft die nieuwe jongen, Daishawn Redan, weer wat meer. Zij worden graag in de ruimte aangespeeld. Met hun snelheid kunnen ze dan misschien iemand uitspelen en dan afwerken op goal.'

Acclimatiseren

Aan de andere kant heeft Groningen nog zo'n veertien wedstrijden te spelen. Zo'n nieuwe speler als Redan moet acclimatiseren. Wat heeft Groningen dit seizoen dan nog aan hem?

Bleeker: 'Kijk, die deal met Sierhuis: daar heeft iedereen begrip voor. Dat is prima gedaan door Groningen. Maar dan moet je er wel een spits bij halen en de spoeling is dun op zo'n laatste transferdag. Redan staat te boek als een enorm talent. Postema krijgt ook nog wel kansen. Daar hebben ze bij de FC heel veel vertrouwen in.'

Gudmundsson is wel iemand die kwaliteiten heeft, die de rest van de selectie niet heeft. Hij gaat zeker de laatste twee maanden van de competitie nog meedoen Stefan Bleeker-FC-watcher

Degradatiegevaar?

Kan de FC niet de rest van het seizoen beter gebruiken om zich te richten op het volgend seizoen? Degraderen gaat toch niet meer gebeuren en dan kunnen ze de rest van dit seizoen de jonkies uitproberen.

Waalderbos ziet dat toch echt anders. 'Ik ben bang dat ze zo niet veel punten meer pakken. Ik denk dat ze ergens tussen plek tien en zestien eindigen. Ze hebben geen scorend vermogen.'

Gudmundsson

Bleeker ziet dit Groningen absoluut niet in gevaar komen. 'Ze krijgen weinig doelpunten tegen en hebben toch ook wel redelijke wedstrijden gespeeld. Bovendien hebben we de pech dat twee echte buitenspelers er niet zijn: Gabriel Gudmundsson en Mo El Hankouri.'

'Dan denk ik weer even aan die wedstrijd tegen ADO Den Haag, waarin Gudmundsson de openingsgoal maakt na een rush vanaf eigen helft. Hij gaat zeker de laatste twee maanden van de competitie meedoen en is wel iemand die kwaliteiten heeft, die de rest van de selectie niet heeft.'

Tegen Vitesse

Komend weekend speelt FC Groningen thuis tegen Vitesse. 'Ik sluit niet uit dat ze die winnen', zegt Bleeker. Waalderbos is minder optimistisch: 'Ik kijk altijd naar de balans in een team en die is er niet. Wie moet er scoren? Ik zie het niet.'

