Politie zoekt 14-jarige jongen die kapmes laat zien op tv

De politie is een onderzoek begonnen naar een 14-jarige jongen uit de Groningse wijk Paddepoel die in een fragment van tv-programma 'Danny op straat' een kapmes in zijn hand heeft.

Op de beelden is te zien hoe de jongen - met bedekt gezicht - aan journalist Danny Ghosen vertelt waarom hij het wapen bij zich heeft.

'Voor protect (bescherming, red), tegen vijanden.' Die vijanden zouden jongeren uit een andere wijk zijn.

Gewelddadige rapgroep

De groep jongeren waar de 14-jarige deel van uitmaakt bestaat op de beelden uit zo'n twintig personen. Verschillende jongeren dragen maskers. Volgens programmaker Ghosen doen ze aan drill rap, een vorm van rappen waarbij groepen jongeren elkaar via clips aanvallen en uitdagen.

De beelden van 'Danny op straat' in Paddepoel



Politie start onderzoek

De politie laat naar aanleiding van de beelden weten een onderzoek in te stellen naar de groep en de jongen die het mes in zijn handen heeft. 'Zodra dat onderzoek resultaat oplevert, ondernemen we actie', laat een politiewoordvoerder weten.



De stijging van het aantal ernstige geweldsdelicten en straatroven in bijvoorbeeld Haren en Paddepoel baart ons zorgen Burgemeester en wethouders

Zorgen over jeugdgroepen

Wie de jongeren op de beelden zijn, is dus niet duidelijk. In de wijk Paddepoel is wel een zogeheten problematische jeugdgroep. Onderzoek moet uitwijzen of deze jongeren daar deel van uitmaken.

De gemeente Groningen telt in totaal vier van zulke jeugdgroepen: in Paddepoel, Hoogkerk, Lewenborg en Haren. In een brief aan de gemeenteraad spraken burgemeester en wethouders in september vorig jaar hun zorgen uit over 'de toename in omvang van een aantal jeugdgroepen'.

'Groepen van veertig jongeren of meer zijn geen uitzondering. Ook de stijging van het aantal ernstige geweldsdelicten en straatroven binnen de problematische jeugdgroepen in bijvoorbeeld Haren en Paddepoel baart ons zorgen.'

Golf van straatroven in noordelijke wijken

In de noordelijke wijken van Groningen, waaronder Paddepoel, komen straatroven en geweld regelmatig voor. In juli pakte de politie al eens 26 jongeren op. Ze worden verdacht van straatroven, mishandelingen en scooterdiefstallen. Alle verdachten zijn tussen de 13 en 20 jaar oud. Tussen oktober en half november vonden nog eens 13 straatroven plaats in het noorden van Stad. Ook hier gaat het volgens de politie om tieners van rond de 16 jaar, met een getinte huidskleur.

Jeugd-BOA's aangesteld

Met vereende krachten wordt geprobeerd om de jeugdgroepen in toom te houden. Feit is echter dat de politie en organisaties als Halt, WIJ Groningen en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg daar steeds meer tijd aan kwijt zijn. De aanstelling van drie jeugd-BOA's moest vorig jaar zorgen voor een structureler toezicht op de jeugdgroepen.

Geen extra mankracht nodig

Als blijkt dat het aantal en de omvang van de jeugdgroepen blijven toenemen en als de problematiek zich blijft verharden, kan extra mankracht ingezet worden. Burgemeester Koen Schuiling, wethouder jeugdbeleid Mattias Gijsbertsen, de officier van Justitie en de korpschef van de politie moeten dat besluit gezamenlijk nemen.

'Vooralsnog is dat niet aan de orde', laat gemeentewoordvoerder Hans Coenraads weten. Op de beelden van de 14-jarige jongen met het kapmes kan gemeente niet inhoudelijk reageren.

'Voordat we daar iets over zeggen, willen we eerst het onderzoek van de politie afwachten', aldus Coenraads.

De uitzending van Danny op Straat is aanstaande donderdag, 6 februari, om 21.10 uur te zien op NPO 2.



