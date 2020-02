Hondenbelasting in de provincie: zo veel vangen de gemeenten

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal verwachten Groningen, Delfzijl, Loppersum en Pekela gezamenlijk ruim 1,4 miljoen euro aan hondenbelasting binnen te krijgen. Vorig jaar was dat nog ruim 1,3 miljoen.

Loppersum is de enige gemeente in de provincie die minder inkomsten verwacht. In 2019 stond er nog honderdduizend euro op de begroting aan hondenbelasting. Dit jaar is dat 98.000 euro.

Minder gemeenten met hondenbelasting

In Nederland als geheel dalen de totale inkomsten van de hondenbelasting. In totaal wordt in Nederland 51 miljoen euro aan hondenbelasting geheven. Dat is 2,9 procent minder dan in 2019.

Daarbij speelt onder meer een rol dat deze vorm van belasting in acht gemeenten dit jaar is afgeschaft. Daarnaast dalen in zeventien gemeenten de inkomsten met meer dan tien procent.

In de meerderheid van de gemeenten die in 2020 wél hondenbelasting heffen, stijgen de verwachte inkomsten. Daarbij horen dus ook Groningen, Delfzijl en Pekela.

Gemeentenaam 0pbrengst 2019 0pbrengst 2020 Delfzijl €158.000 €160.000 Groningen €999.000 €1.034.000 Loppersum €100.000 €98.000 Pekela €108.000 €111.000



Het bedrag dat je aan hondenbelasting afdraagt hangt af van hoeveel honden je hebt. In de tabel hieronder zie je hoeveel je betaalt voor je eerste hond. Heb je twee of meer honden, dan is het bedrag hoger. In de overige acht gemeenten in de provincie wordt geen hondenbelasting geheven. Gemeente 2019 2020 Groningen € 124,80 € 129,60 Delfzijl € 62,70 € 64,10 Loppersum € 85,65 € 87,80 Pekela € 62,40 € 63,65 Het bedrag dat je aan hondenbelasting afdraagt hangt af van hoeveel honden je hebt. In de tabel hieronder zie je hoeveel je betaalt voor je eerste hond. Heb je twee of meer honden, dan is het bedrag hoger. In de overige acht gemeenten in de provincie wordt geen hondenbelasting geheven.

