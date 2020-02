Kamer wil uitleg van Wiebes over negeren noodsignalen CVW

Dat zegt Tweede Kamerlid Agnes Mulder van het CDA in reactie op het nieuws dat topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken (EZ) jarenlang noodsignalen negeerden over problemen bij Centrum Veilig Wonen (CVW).

Ook andere Kamerleden hebben gereageerd:

SP

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman gaat een stap verder dan haar collega Mulder: 'Schandalig. Dit is wat het kabinet doet op alles dossiers. Ze zeggen altijd dat ze het niet wisten en dat ze er geen herinneringen aan hebben, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid. Die hebben ze jarenlang in gevaar gebracht en dan achteraf zeggen ze: we wisten het niet. Dat is onbestaanbaar.'

PvdA

Henk Nijboer van de PvdA is niet verbaasd: 'Het was in Groningen al jaren bekend dat het voor geen meter liep bij CVW. Ook vertraagde de NAM constant en werkte het de afhandeling van schades tegen. Een beschamende vertoning. Wiebes en zijn ministerie wisten hiervan. Het is dus volstrekt ongeloofwaardig dat hij vorig jaar zei overvallen te zijn. De enige zin die in de reactie van EZ klopt is deze: 'dat het in Den Haag soms even duurt voordat signalen echt doorkomen'. Dat zien we inderdaad telkens weer en Groningers zijn daarvan ook nu weer de dupe.'

D66

Matthijs Sienot van D66 wil dat de minister snel uitlegt hoe dit kon gebeuren en hoe hij ervoor zorgt dit nu niet meer gebeurt. 'Als de eerstverantwoordelijke voor zo'n belangrijk project, voor veilige huizen voor de Groningers, zo'n signaal geeft, dan zouden alle alarmbellen moeten afgaan. Heel raar dat dit zo lang heeft moeten duren.' Sienot wil ook weten welke signalen de minister nu krijgt van de NCG en hoe hij hierop reageert. En: 'kunnen we ervan uitgaan dat we de beloofde versnelling van de versterking nu echt gaan zien?'

CU

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie zegt: 'Dit bevestigt nog eens dat het goed is dat de aansturing van CVW in publieke handen is gekomen. In feite is de organisatie opgehouden te bestaan en ligt de versterkingsoperatie helemaal bij de NCG. Dat CVW met daarachter de NAM voor veel vertraging zorgde, had ook ik graag eerder willen weten. Het was moeilijk daar goed zicht op te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dit een onderdeel van de parlementaire enquête wordt. Dat 2019 niet het jaar van de uitvoering is geworden, wat iedereen had gehoopt en verwacht, is mede hierdoor gekomen.

Tot slot heeft ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) gereageerd.

Vice-voorzitter Derwin Schorren van Groninger Bodem Beweging (GBB) reageert: 'Ons komt het verhaal niet vreemd voor. Wij hadden de zelfde constateringen bij CVW. Wel goed dat relatie tussen het ministerie van EZ en Alders nu wat duidelijker wordt. Nog duidelijker is nu dat de algehele rol van EZ en Camps (Maarten Camps, de hoogste baas van het ministerie van EZ, red.), in het bijzonder de rol van Camps/EZ ten opzichte van zijn minister(s) en van Camps/EZ ten opzichte van de NAM/Shell, nader onder de loep moet worden genomen. Waar blijft die parlementaire enquête?'

Donderdag praat de Tweede Kamer weer met minister Wiebes over de versterking en schadeafhandeling.

Lees ook:

- Stukken bevestigen: Ministerie negeerde jarenlang noodsignalen over CVW