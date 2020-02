De Koffiecorner #64: 'FC Groningen was dominant en heeft een overwinning laten liggen'

Stefan Bleeker is er over het wel en wee van FC Groningen. De nederlaag tegen PEC Zwolle, de jeugd die veel speeltijd krijgt en een rapport over de daden van Mark-Jan Fledderus in de afgelopen transferperiode. En een primeur: Martin komt met een primeur. Over dat de FC contributie gaat innen bij jeugdspelers.

De Speler van de Week is niet behandeld, dat is Deyovaisio Zeefuik geworden. Daarmee neemt hij ook de koppositie in het jaarklassement over van Sergio Padt.

-Martin Drent: 'FC Groningen was dominant en heeft een overwinning laten liggen'

-Niiwino Geertsema: 'Hoe kun je spreken over dominantie, maar ze ook aanvallend onmachtig vinden?'

-Stefan Bleeker: 'Hoe Postema die bal meeneemt bij die kans, echt mooi om te zien'

-Martin Drent: 'Vanaf komend seizoen betalen jeugdspelers van de FC honderden euro's aan contributie, wat vinden jullie daarvan?'

Lees ook:

- 'FC Groningen heeft niet de juiste spelers, de balans is er niet'