Midden-Groningen wil lachgas verbieden: 'Onze verantwoordelijkheid nemen'

Het College van B en W in Midden-Groningen wil met een nieuwe maatregel proberen om het gebruik van lachgas te verbieden. Dat staat in een voorstel aan de gemeenteraad.

Het gaat om een experiment waarbij het verbod wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Een van de eerste

Midden-Groningen is niet de enige gemeente in onze provincie die vanaf dit jaar een totaalverbod wil regelen via de APV. De gemeenten Appingedam, Veendam, Oldambt en Pekela hebben al een vergelijkbaar verbod.

Omdat het om een nieuwe maatregel gaat, is het nog onzeker hoe de rechter omgaat met een gemeentelijk verbod. Landelijk is er namelijk geen beleid voor. In een begeleidende brief staat daarom ook: 'Hoe de rechter omgaat met het verbod, zal nog moeten blijken.'

Het kabinet is al langer bezig om te kijken of lachgas op landelijk niveau verboden kan worden. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het gas op een zwarte lijst van de Opiumwet zetten. Op die lijst staan onder meer qat en slaapmiddelen.

Vooruitlopen op landelijk beleid

Maar daar heeft niet iedereen het geduld voor. 'Voordat er een landelijk verbod is, zijn we wel een tijdje verder', vertelt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. 'Vandaar dat we erover nadenken om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen', zegt hij.

Volgens de burgemeester zijn de nieuwe regels vooral bedoeld voor het kunnen handhaven bij evenementen. 'We hebben hier jaarlijks het Mega Piraten Festijn waar zes- à tienduizend bezoekers op afkomen. Als mensen lachgas gebruiken en vervolgens met de auto naar huis gaan, moet je er niet aan denken wat voor ongelukken er kunnen plaatsvinden', zegt Hoogendoorn.

Gemeenteraad

De plannen worden donderdag voor het eerst besproken in de gemeenteraad van Midden-Groningen. Op 27 februari wordt besloten of er met de plannen wordt ingestemd.

