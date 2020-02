Martini Ziekenhuis heeft straks eigen deeltjesversneller

Het Martini Ziekenhuis gaat radioactieve stoffen voor de diagnose van hartziekten binnen een paar jaar zelf maken. De stoffen worden gebruikt in een PET CT- scanner, waarmee bijvoorbeeld zuurstoftekort in het hart nauwkeurig in beeld kan worden gebracht.

Die stoffen worden nu nog gemaakt in zogeheten cyclotrons, maar het Martini Ziekenhuis koopt voor ruim twee miljoen euro een mini-cyclotron waarmee de licht radioactieve stoffen in eigen beheer kunnen worden aangemaakt.

Het ziekenhuis is voor die stoffen nu afhankelijk van externe leveranciers. De radioactiviteit van de stoffen vervalt echter snel, waardoor de stoffen dus zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moeten worden gebracht. Een file kan de stof al onbruikbaar maken.

Infuus

Het grote voordeel van een eigen cyclotron is dat de stoffen veel eerder via een infuus kunnen worden ingebracht bij de patiënt. Volgens Klaas Pieter Koopmans, nucleair geneeskundige van het Martini Ziekenhuis, is met deze nieuwste techniek een snellere en meer nauwkeurige diagnose mogelijk bij hartpatiënten.

'We brengen verstoppingen in bloedvaten uiterst precies in beeld. Met dit onderzoek kan de behandelend arts bepalen of een dotterbehandeling zinvol is. En zo ja, op welke precieze locatie.'

Minder belastend

Een ander voordeel van de eigen productie is dat er minder van de stof nodig is, wat ook minder belastend is voor de patiënt.

Inmiddels is het contract voor de bouw van de mini-cyclotron getekend.

Lees ook:

- Met nieuwe scanners gaat Martini Ziekenhuis weefsel digitaal bekijken

- Nieuw MRI-apparaat Martini Ziekenhuis ingehesen