Hans Nijland gaat mediatak FC Groningen overnemen

Voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland staat op het punt om FC Groningen Media over te nemen. Hij was sinds eind november als interim-manager actief bij de mediatak. 'Er is sprake van een voorgenomen besluit op dit moment', vertelt Nijland.

Het is niet zo dat de oud-directeur FC Groningen Media in zijn eentje overneemt. 'Ik doe dat met het bedrijf dat ik zeven jaar geleden met een aantal mensen heb opgericht. Zelf heb ik daar een minderheidsaandeel in.'

De huidige directeur van FC Groningen, Wouter Gudde, laat weten dat de overname nog niet in kannen en kruiken is. 'We zijn daarover in gesprek, maar ik kan nog geen witte rook geven.'

Wat doet FC Groningen Media?

FC Groningen Media geeft programmaboekjes, presentatiegidsen, bedrijfsbrochures en ander drukwerk uit. Er zijn op dit moment zo'n tien mensen met een vast dienstverband. Daarnaast heeft FC Groningen Media ook nog een aantal mensen parttime in dienst. FC Groningen Media geeft programmaboekjes, presentatiegidsen, bedrijfsbrochures en ander drukwerk uit. Er zijn op dit moment zo'n tien mensen met een vast dienstverband. Daarnaast heeft FC Groningen Media ook nog een aantal mensen parttime in dienst. In totaal produceert FC Groningen Media elk seizoen meer dan tweehonderd uitgaven voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast houdt de mediatak zich bezig met onder meer de verkoop van led-reclame, narrowcasting en websitebanners, zo is op de clubwebsite te lezen.

Hattrick Media

De boekhouder, een redacteur en twee accountmanagers blijven aan FC Groningen verbonden, maar andere medewerkers vertrekken bij de club. Ze treden na de overname in dienst bij Hattrick Media, zoals het bedrijf gaat heten.

Alle huidige magazines van FC Groningen houdt de club in eigen beheer, maar alle overige activiteiten verhuizen mee naar Hattrick Media.

'Past in nieuwe beleid'

FC Groningen was honderd procent eigenaar van FC Groningen Media, maar de voorgenomen verkoop past in het nieuwe beleid van de club. 'We hebben zelf ook voldoende te verkopen, zoals bijvoorbeeld businessstoelen en boarding. De synergie denken we hierdoor helemaal zelf aan te kunnen pakken op dit vlak', zegt Gudde.

'Door de vele afdelingen binnen de club, werd er nog wel eens langs elkaar heen gewerkt. Dat zal straks, als iedereen op één afdeling werkt, minder vaak voorkomen.'

Aan de basis gestaan

'Het is zeker een felicitatie waard', zegt Nijland over de aanstaande overname. 'Ik heb negentien jaar geleden aan de basis gestaan toen FC Groningen Media uit de grond gestampt werd. Toen ik vertrok bij FC Groningen, kwam de afdeling onder de verantwoordelijkheid van de toenmalig commercieel directeur Robert Klaver.'

'Na zijn vertrek is mij gevraagd of ik FC Groningen Media wilde aansturen. Dat heb ik gedaan en, laat ik het zo zeggen; de huidige directie van de club heeft er wat andere ideeën en gedachten over. Daarom hebben ze besloten om het bedrijf te verkopen. Ik ken de business en de branche en we geloven in de continuïteit van dit bedrijf', verduidelijkt Nijland.

Ad Rem

Nijland was voordat hij in dienst trad van FC Groningen eigenaar en directeur van uitgeverij Ad Rem. Hij keert nu, met zijn partners, terug in die wereld. 'Wij geloven in dit bedrijf en in de mensen die er werken. Veel mensen hebben vroeger ook nog bij Ad Rem gewerkt en ik heb eigenlijk met alle medewerkers een emotionele binding.'

'We zullen deze of volgende week nog wel met de directie van FC Groningen om tafel zitten om de laatste plooien glad te strijken', zegt Nijland, die wel wil benadrukken dat hij medeaandeelhouder is en niet in de directie van de club zit.

Handtekeningen

De verwachting is dat nog deze maand alle handtekeningen gezet zullen worden. Hoeveel geld met de overname is gemoeid, willen de betrokken partijen niet zeggen.

Alle medewerkers van FC Groningen Media zijn al geïnformeerd over de naderende overname

