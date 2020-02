Ex-verslaafde woont prettig in de Barkmolenstraat: 'Ik maak gewoon een praatje'

Sinds december wonen er veertien ex-verslaafden in de Barkmolenstraat in Stad. Hun komst was omstreden, maar van spanningen in de buurt merken ze niets.

'Als we onze buren tegenkomen, maken we gewoon een praatje of aaien we de hond. Gewoon heel normaal eigenlijk', zegt ex-verslaafde Josefien.

Geen stereotype ex-verslaafde

Samen met dertien anderen woont de 20-jarige sinds enkele weken in de Barkmolenstraat. Ze voelt zich daar niet anders dan de andere wijkbewoners. 'Daar hebben we het onderling ook nooit over.'

Het leven in haar nieuwe onderkomen bevalt Josefien goed. 'Ik voel me op mijn gemak. Ik betwijfel of wel weten dat ik hier woon. Ik denk dat ze een stereotype beeld hebben van een ex-verslaafde. Aan dat beeld voldoe ik niet.'

'Grote impact op de buurt'

De rechter in Zwolle bepaalde

De rechter in Zwolle bepaalde eind vorig jaar dat de veertien voormalig verslaafden die er nu wonen, opgevangen mogen blijven. Maar de voorgenomen uitbreiding naar 26 cliënten mag voorlopig niet. De fracties van de VVD, CDA, SP en Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad hebben half januari opnieuw vragen gesteld over de opvang. Volgens hen blijkt uit de uitspraak van de rechter dat 'de opvang van bewoners met een psychische stoornis of een persoonlijkheidsstoornis een grote impact op de buurt heeft'.

Leven weer opbouwen

De bewoners maken deel uit van een beschermd wonen-project van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). Het zijn stuk voor stuk mensen die hun klinische traject hebben afgesloten en nu hun leven weer op proberen te bouwen. Volgens teammanager Martje Kuiper van VNN gaat dat voorspoedig.

'Onze bewoners ontwikkelen zich hartstikke goed, ze groeien in hun doen en laten. De verwachting die we hadden bij de start van het beschermd wonen, komt dus uit.'

Via dagbesteding proberen de bewoners hun leven een nieuwe invulling te geven. Voor Josefien betekent dat werken bij de dierenambulance. Dat smaakt naar meer: 'Ik ga in september beginnen met de opleiding tot dierenartsassistente. Daar heb ik zin in!'

