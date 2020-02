Be Quick bezint zich op actie na racisme bij jeugdwedstrijd in Lelystad

Sportpark Esserberg, de thuishaven van Be Quick waar later dit seizoen Lelystad op bezoek komt. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Het bestuur van voetbalclub Be Quick 1887 uit Haren beraadt zich op stappen tegen SV Lelystad '67. De JO14-1-teams van beide clubs speelden zaterdag in Lelystad tegen elkaar, maar de thuisclub zou zich allesbehalve sportief hebben gedragen.

Er werd door de tegenstander zo veel gescholden op spelers en ouders, dat de Groningers naar eigen zeggen 'beduusd' terugkeerden. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Racistisch

Voorzitter Henk Berends was zelf niet bij de wedstrijd, maar heeft via de begeleiding en spelers te horen gekregen dat het er verbaal niet zachtzinnig aan toe ging. Zo zouden jeugdspelers van de Lelystedelingen herhaaldelijk racistische en seksistische dingen hebben geroepen.

Trainer Daan Bredeweg zou ook bedreigd zijn. Maandagavond is Berends aanwezig bij de training van het team en praat hij met spelers en ouders over de gebeurtenissen.

Contact met Lelystad

'Kankerlul', 'Kutneger', 'je moet oprotten' en 'Kuthoer, voetbal is niet voor meisjes': dat zijn zomaar een paar teksten die de spelers en ouders van Be Quick 1887 JO14-1 volgens het Dagblad te horen zouden hebben gekregen bij de wedstrijd in Lelystad.

SV Lelystad '67 zit ook met de situatie in de maag, en er is al contact tussen beide verenigingen geweest, zegt Berends. 'Ook willen we met de KNVB spreken om dit aan de kaak te stellen.'

'Baviaan'

Trainer Bredeweg vertelt dat er sprake was van discriminatie. 'Zo is tegen een donkere speler van ons gezegd dat hij een kutneger is en dat hij maar moet oprotten. De vader van deze jongen werd door een supporter van het andere team een baviaan genoemd. Hem werd gezegd dat hij hier niet thuis hoort. Na de wedstrijd gaven enkele spelers van ons ook aan dat ze zich bedreigd voelden en ze voetbal op deze manier absoluut niet leuk vinden.'

Bredeweg werd zelf na de wedstrijd bedreigd door een grensrechter van SV Lelystad '67. 'Nadat ik in de wedstrijd op een beleefde manier wat over zijn vlaggen had gezegd, kwam hij naar mij toe en zei hij 'dat als ik mijn bek niet dichthield, ik een klap kreeg'.

Grensrechters

Volgens scheidsrechter Ashwin van Stormbroek verliep de wedstrijd sportief en waren er in het veld geen problemen. Hij zegt dat hij geen scheldpartijen heeft gehoord.

Hij geeft wel aan dat de gemoederen op een gegeven moment verhit raakten. Volgens hem kwam dit mede door het matige niveau van beide clubgrensrechters.