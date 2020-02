Henk Kuipers met acht maanden vertraging voor de rechter

Een nieuw hoofdstuk in de strafzaak tegen Henk Kuipers begint dinsdag in Groningen. De voormalig leider van motorclub No Surrender moet dan in de rechtbank verschijnen.

Kuipers wordt verdacht van diefstal met geweld, afpersing, mishandeling en het leiden van een criminele organisatie: No Surrender. Dit is de motorclub die vorig jaar verboden werd door de rechtbank in Assen.

Acht maanden wachten

Eigenlijk zou deze zaak in juni vorig jaar, acht maanden geleden, al inhoudelijk behandeld worden, maar ze werd twee keer uitgesteld. De eerste keer zat de advocaat van Kuipers, Roy van der Wal, met een virus vast in Thailand. De rechtbank was hierover van tevoren niet geïnformeerd.

Twee keer ziekte

De keer daarna was Kuipers zelf in de lappenmand: hij had een navelbreuk en zat bij de dokter in plaats van in de rechtszaal. De rechtbank beval hem naar de zitting te komen. Die werd toen alsnog afgeblazen. Als het goed is, is Kuipers nu geholpen aan zijn navelbreuk.

Er is een dag uitgetrokken voor het behandelen van de zaak. Eventueel staat er volgende week dinsdag nog een extra dag gepland. Eerder liet de rechtbank weten dat de ziektes van de advocaat en verdachte bijna twee ton hebben gekost.

