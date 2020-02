'Nog geen achterstandswijken in Groningen'

'Ik denk dat het in Groningen beter gaat dan in de rest van Nederland.' Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) in een reactie op het onderzoek dat Aedes, de vereniging van woningcorporaties, maandag publiceerde. Uit dat onderzoek blijkt dat de leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen hard achteruitgaat.

De problematiek in kwetsbare wijken is de afgelopen jaren toegenomen, zegt het onderzoek. Zo zijn er steeds meer mensen met een laag inkomen.

Ook het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met psychiatrische problemen en mensen met een licht verstandelijke handicap is fors toegenomen. Buurten dreigen daardoor af te glijden naar het niveau van achterstandswijk.

Selwerd, De Wijert en Beijum

Hoewel de wethouder dat laatste in Groningen nog niet ziet gebeuren, ziet hij wel een verslechtering in sommige wijken. 'Je ziet in de cijfers dat het gevoel van onveiligheid toeneemt. Mensen zeggen na jaren van stijgende kwaliteit van de leefbaarheid dat het nu minder leefbaar wordt in hun buurt. We zien dat in Selwerd, De Wijert en in Beijum.'

'Wat je vaker ziet als het economisch beter gaat, is dat de armoede zich in een kleinere groep concentreert', analyseert de wethouder. 'Maar het komt vooral door het volkshuisvestingsbeleid dat we voeren in Nederland. Of eigenlijk juist niet voeren.'

'Op woningcorporaties wordt flink bezuinigd door de verhuurdersheffing. De toewijzingsregels worden strenger, het is lastiger om te investeren in sociale woningbouw.'

Achterstanden te lijf

Volgens de wethouder wordt er door verschillende partijen hard gewerkt om te voorkomen dat het in de zwakkere wijken verder achteruitgaat. 'Wat wij doen is samen met de woningcorporaties, bewoners en zorginstellingen prioriteit geven aan wijken als Selwerd en De Wijert. Maar we kunnen het niet alleen en hebben het Rijk hard nodig om deze achterstanden te lijf te gaan.'



