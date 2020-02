Bewoners Pieterzijl: NAM loopt met gaswinning op zaken vooruit

Omwonenden zijn verbaasd dat dat wel gebeurt. Ze stuitten op cijfers van de website NLOG, waarop het ministerie van Economische Zaken de activiteit van gaswinning per locatie bijhoudt. Daaruit blijkt dat in de tweede helft van 2019 gemiddeld 2,5 miljoen kubieke meter per maand is gewonnen.

Bewoners van Pieterzijl stapten afgelopen september nog naar de Raad van State om gaswinning met de fracking-methode in het gebied een halt toe te roepen. De NAM heeft dus besloten niet te wachten op het finale oordeel van de hoogste bestuursrechter.



'Leed geleden'

Volgens omwonenden Grietje Zijlstra en Sandra Jacobs van actiegroep 'Stop Fracken Pieterzijl' roept dit veel vragen op. Zijlstra: 'Als de zitting van de Raad van State nog een lange tijd op zich laat wachten, is het veld straks voor een flink deel leeggeproduceerd. Zou de Raad van State tot de conclusie komen dat de winning niet plaats had mogen vinden, dan is het leed al geleden.'

'Ik ben geneigd te denken dat hier bewust tijd wordt gerekt om zoveel mogelijk gas te winnen, zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven.'

'Halve waarheid'

Ze wijzen er ook op dat de NAM niet duidelijk heeft gecommuniceerd over de gaswinning, terwijl die daar wel toe verplicht is. Omdat de bewoners niet op de hoogte waren, hebben ze volgens Zijlstra ook geen voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Zo'n voorziening is een tijdelijke maatregel in afwachting van een bestuursrechtelijk besluit. Daarmee had de winning kunnen worden opgeschort.

Volgens Jacobs is de gang van zaken allerminst transparant. 'Ik heb in september naar de NAM gebeld, want er stonden hier containers en vrachtauto's. Dat vond ik toch een beetje vreemd. Ze zeiden toen dat er onderhoud plaatsvond aan de bovenkant van de put en hadden het niet over winning. Dat is toch de halve waarheid.'

Klein gasveld

In juni 2019 besloot minister Wiebes in te stemmen met het winningsplan Pieterzijl-Oost, waarbij de NAM heeft aangegeven gebruik te willen maken van de fracking-methode.

In 2015 werd vanuit het gasveld Warfstermolen in Friesland het gasveld van Pieterzijl-Oost ontdekt. Het is een klein gasveld met 300 miljoen kuub gas. Om het gas efficiënt te winnen is er fracking nodig.

Reactie NAM

De NAM zegt in een korte reactie dat dat er inderdaad sinds augustus vorig jaar - en daarvoor dus niet - gas wordt gewonnen. Het klopt dat daarnaast het Raad van State-traject nog loopt, zegt een woordvoerder.

Dat neemt niet weg dat het winningsplan op dit moment van kracht is. De gemeente en dorpsbelangen zijn vorig jaar op de hoogte gebracht over de voorgenomen gaswinning, aldus de NAM.



Lees ook:

- Bewoners Pieterzijl stappen naar Raad van State vanwege fracking

- Gemeente en provincie in beroep tegen gaswinning Pieterzijl-Oost

- In Pieterzijl gaat het alleen over fracking van het gas

- Dossier Aardbevingen