SodM: 'Versterking komt op gang, maar tempo nog steeds te laag'

Gestutte huizen zoals die her en der in de provincie te zien zijn (Foto: RTV Noord/Goos de Boer)

Dat schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een tussentijds rapport over het aardbevingsbestendig maken van duizenden woningen in onze provincie.

Tweeduizend versterkte woningen per jaar

In 2019 vertelde minister Wiebes vol trots dat er ongeveer vijfhonderd woningen aardbevingsbestendig zijn opgeleverd op een totaal van duizend. Volgens inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM is dat nog lang niet genoeg.



'Als we op dit tempo doorgaan, duurt het nog zeker tien jaar voordat alle woningen veilig zijn', zegt hij. 'We moeten eerder naar tweeduizend versterkte woningen per jaar.'



Maatregelen

De versnellingsmaatregelen die het Rijk, regionale- en lokale overheden hebben genomen moeten daartoe bijdragen. Zo komt er onder meer een standaard aanpak voor woningen die op elkaar lijken en krijgen bewoners samen met een aannemer meer invloed op hoe huizen worden versterkt.

Het is ons niet gebleken dat dit een onmogelijke opgave is, dus het moet gerealiseerd kunnen worden Theodor Kockelkoren - inspecteur-generaal van het SodM



Voor de Groningers is het de zoveelste keer dat ze nieuwe maatregelen op papier zien. Tot nu toe zijn weinig afspraken écht succesvol gebleken. Gaat het nu dan wel lukken?



'Of het nu wel gaat lukken, durf ik niet te zeggen', zegt Kockelkoren. 'Ik constateer nu alleen dat de versterking weer op gang komt, maar dat de snelheid nog steeds omhoog moet. En het is ons niet gebleken dat dit een onmogelijke opgave is, dus het moet gerealiseerd kunnen worden.'



Adviezen

Het SodM geeft het Rijk een aantal adviezen om het tempo op te krikken. Zo moeten onder meer het gelijktijdig afhandelen van mijnbouwschade en het nemen van versterkingsmaatregelen op grotere schaal worden toegepast. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen doen dit al op kleine schaal, maar wat betreft Kockelkoren wordt die aanpak breder gehanteerd.



Verder ziet Kockelkoren het graag gebeuren dat er op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de variant dat aannemers samen met bewoners kijken hoe hun woning veilig gemaakt kan worden. In februari begint een proef met 250 woningen, maar wat het SodM betreft, worden dit er veel meer.



Versterking overbodig?

Bovendien moet worden voorkomen dat er onnodige of te zware maatregelen worden genomen om een woning aardbevingsbestendig te maken. Door het dichtdraaien van de gaskraan, neemt het risico op een zware aardbeving ook af.

De komende jaren moeten we elke keer opnieuw bekijken wat nodig is, want de aardbevingen verdwijnen niet meteen Kockelkoren



Daardoor ontstaat in Groningen de angst dat als de kraan straks dicht is, de versterking niet meer nodig is. Maar dat is volgens Kockelkoren een misvatting. 'Ik durf niet te zeggen wanneer het niet meer nodig is. Maar de komende jaren moeten we elke keer opnieuw bekijken wat nodig is. Want de aardbevingen verdwijnen niet meteen.'



Tot die tijd is de versterking dus hard nodig. Voor dit jaar ziet Kockelkoren graag dat er tussen de duizend en vijftienhonderd woningen veilig worden gemaakt. 'En daarna zal structureel de tweeduizend gehaald moeten worden.'



Lees ook:

- Groningen en Den Haag nemen besluit over versnelde versterking woningen bevingsgebied

- SodM: 'Toename aardbevingen geen reden extra maatregelen'

- Jaaroverzicht: het belangrijkste aardbevingsnieuws van 2019

- Webdossier Aardbevingen