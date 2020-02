Bouw Kunstwerf Ebbingekwartier stilgelegd

De bouw van de Kunstwerf, het nieuwe onderkomen voor vier theatergezelschappen aan de Bloemsingel in Stad, is stilgelegd.

Dat moest na een uitspraak van de rechter. Erfgoedvereniging Bond Heemschut had bezwaar aangetekend tegen de vergunning en heeft daarin gelijk gekregen.

Beeldbepalend

'We vinden het hele kunstproject wel aardig hoor', benadrukt Gijsbert Boekschoten van Bond Heemschut. 'Maar er zijn bij het afgeven van de vergunning een aantal zaken niet goed gegaan in onze ogen.'

Zo vreest Heemschut dat het nieuwe gebouw monumentale panden eromheen verdringt. 'Het gebouw komt voor een beeldbepalend pand te staan. Dat is dan natuurlijk niet meer beeldbepalend.'

'Marcheren'

Daarnaast wordt het gebouw geen zes, maar acht meter hoog. En volgens Heemschut had de gemeente een andere procedure moeten volgen. 'Ze hebben aangegeven dat er een bijgebouw bij een hoofdgebouw gebouwd gaat worden. Maar welk hoofdgebouw, dat konden ze in de rechtszaal niet aangeven', aldus Boekschoten.

We weten nu nog niet wat voor gevolgen dit heeft, maar stilstand is natuurlijk nooit goed Roeland van der Schaaf - Wethouder gemeente Groningen

Hij vindt dat de gemeente te snel is geweest met het afgeven van de vergunning. 'Ze hebben nogal eens de neiging om er procedureel overheen te marcheren', aldus Boekschoten.

'Pijnlijk en slordig'

De gemeente Groningen baalt flink van de uitspraak van de rechter. 'Dit is pijnlijk en slordig, helemaal omdat het om een project van de gemeente zelf gaat', reageert wethouder Roeland van der Schaaf.

Volgens hem is de rechter gevallen over de wijziging van het bestemmingsplan. 'De motivatie daarbij was op punten niet voldoende. Zo moeten we de afwijkende hoogte en de bestemming van de verdiepingen beter uitleggen.'

Weken

Hoe het nu verder moet, hoopt Van der Schaaf binnen enkele weken duidelijk te hebben. 'We zouden in hoger beroep kunnen gaan tegen de uitspraak. Of we moeten kijken of we het met een nieuwe, aanvullende vergunning kunnen oplossen.'

De wethouder vindt het voornamelijk vervelend voor de theatergezelschappen die van het nieuwe gebouw gebruik gaan maken. 'We weten nu nog niet wat voor gevolgen dit voor hen heeft, maar stilstand is natuurlijk nooit goed.'

Architecten

Ard de Vries Architecten en Studio Donna van Milligen Bielke maakten het ontwerp. Tuin- en landschapsarchitect Piet Oudolf is verantwoordelijk voor het ontwerp de tuinen.

