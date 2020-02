Delfzijl aast op amusementshal voor bouw nieuw theater

Theater- en congrescentrum De Molenberg wordt samen met horeca-gelegenheid De Bolder gesloopt. Op die locatie komt een nieuw complex met theater, bibliotheek en cultuurinstelling IVAK.

In één keer

De overname van Atlantic City is een belangrijke wens van het gemeentebestuur. Wethouder Hans Ronde (VVD) benadrukt dat het plan door kan gaan zonder het casino, maar hij zou het gebied het liefst in één keer aan willen pakken.

'De vierkante meters van het oude complex en De Bolder zijn genoeg om het hele plan te realiseren. Maar het zou mooi zijn als we er nu al rekening mee kunnen houden. Dan wordt het één geheel en waarschijnlijk mooier', zegt Ronde.

Locatie elders

De gemeente is in onderhandeling hierover met de eigenaar van de amusementshal, Ommer Automaten in Ommen. Dat bedrijf exploiteert ook enkele andere centra en automaten in het Noorden. 'Er is plek zat voor een locatie elders, maar we weten nog niet waar en wat ze precies willen', zegt Ronde.

Delfzijl hoopt voor de zomer te weten of ze het pand van Atlantic City kan overnemen. 'Naarmate de tijd vordert, wordt het wel steeds krapper. Hoe later we knopen doorhakken, hoe minder ruimte er is om iets met die ruimte te kunnen doen', zegt Ronde.

Geruchtmakende overval

Ommer Automaten kon nog niet reageren op de onderhandelingen. Het bedrijf kwam in 2012 in het nieuws vanwege een gewelddadige overval, waarbij vijf klanten en twee medewerkers werden gekneveld en beroofd. Er werd ruim 50.000 euro buitgemaakt.

Theater De Molenberg en De Bolder worden na DelfSail in 2021 gesloopt. De kosten voor het hele project zijn 22,6 miljoen euro. Een deel daarvan komt uit het Nationaal Programma Groningen.

