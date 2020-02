Drie turnverenigingen bundelen krachten: 'We liepen tegen dezelfde problemen aan'

Turnverenigingen GVAV Rapiditas, GV Olympia en CSV Kracht & Vriendschap zijn officieel gefuseerd. 'We hebben gekozen voor een frisse start en dus ook een nieuwe naam. Dat is Turnstad Groningen geworden', vertelt verenigingsmanager Daphne Veldman.

Turnhal

De fusie volgt op een samenwerking die al enkele jaren liep. 'We wilden heel graag een turnhal in Groningen, zodat onze selectieturners (turners op een bepaald niveau, red.) daar kunnen trainen. Elders hadden verenigingen die mogelijkheden al wel', legt Veldman uit.

Om die turnhal te realiseren, sloegen de drie verenigingen de handen ineen. En met succes: vorig jaar werd de felbegeerde trainingslocatie geopend.

Intensief contact

Veldman: 'De afgelopen jaren hadden we natuurlijk intensief contact als turnverenigingen. En toen bleek dat we tegen dezelfde zaken aanlopen. Moeite met het vinden van bestuursleden bijvoorbeeld.'

Daarnaast bleek dat het delen van de turnhal met drie verenigingen onnodig veel gedoe opleverde. 'Doordat elke vereniging trainingsuren wil kunnen maken, heb je per club minder uren in de hal. Dus die zaken samen maakte een fusie eigenlijk een heel logisch vervolg.'

De nieuwe vereniging telt in totaal zo'n 1400 leden. Daarvan zijn ongeveer 200 selectieleden, die in de nieuwe turnhal trainen. De overige turners oefenen in hun sporthallen in de verschillende stadswijken.



Historie

Het samengaan betekent wel dat een grote historie 'verdwijnt'. 'We zullen zeker aandacht houden voor de afzonderlijke clubhistorie van de drie verenigingen. In welke vorm, daar denken we nog over na', benadrukt Veldman.

Dat neemt niet weg dat enkele ereleden het volgens de verenigingsmanager erg jammer vinden dat de afzonderlijke namen verdwijnen. 'Aan de andere kant erkennen ze ook wel dat de tijden veranderen.'

Lees ook:

- Sportcentrum Europapark geopend: 'Dit is geen lichtdichte doos'