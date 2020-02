Burgemeester Stadskanaal vertrekt naar Almere (update)

Dat heeft ze maandagavond aan de gemeenteraad laten weten.

Volgende week

De gemeenteraad van Almere beslist volgende week donderdag, 13 februari, over de benoeming van De Jonge als wethouder.

Dat betekent dat die dag ook de laatste werkdag van De Jonge als burgemeester van Stadskanaal zal zijn.

Eerder wethouder

De Jonge was tussen 2014 en 2018 al eerder wethouder voor haar partij, het CDA, in Almere. Vorige week is door haar partij gevraagd of ze beschikbaar is als kandidaat-wethouder. Daarop heeft ze ja gezegd.

Woont in Almere

De Jonge woont in Almere en verblijft momenteel doordeweeks een aantal dagen in Stadskanaal. Ondanks het feit dat ze de baan in Stadskanaal uitdagend vindt, valt het haar steeds lastiger om doordeweeks van huis te zijn.

De CDA-politica heeft vijf kinderen, waarvan er drie nog thuis wonen.

Waarnemer of kroonbenoemd?

Met het vertrek van De Jonge komt wordt ook de vraag over haar opvolging actueel. De gemeenteraad van Stadskanaal ziet het liefst weer een kroonbenoemde burgemeester voor zes jaar aangesteld worden.

Het is echter afwachten of de provincie Groningen daarmee akkoord gaat. De provincie is sinds het afketsen van de fusie tussen de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal wel met de gemeenten in gesprek geweest over de bestuurlijke toekomst, maar nimmer heeft gezegd dat de drie gemeenten afzonderlijk van elkaar verder kunnen gaan en weer aanspraak kunnen maken op een kroonbenoemde burgemeester.

