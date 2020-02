Lopend Vuur: Zonnebanken moeten verboden worden

'We moeten af van het belachelijke idee dat bruin worden gezond is voor een blanke.'

Vertrekkend bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Peter Huijgens zegt dat vandaag in een interview in het AD.

Huidkanker

Huijgens wil dat zonnebanken in Nederland verboden worden. Het aantal Nederlanders met huidkanker is de afgelopen jaren flink gestegen. Volgens het AD kregen het afgelopen jaar bijna 73.000 mensen de diagnose huidkanker. Daarmee is het de meest voorkomende kankersoort in ons land.

'Lekker kleurtje'

Volgens de expert moeten er snel dingen veranderen, te beginnen met onze mindset. Huijgens wil dat we stoppen met 'lekker kleurtje' zeggen als mensen terugkomen van vakantie. En hij wil dat er maatregelen genomen worden, zoals het verbieden van zonnebanken. Flink bakken in de zon of onder de zonnebank levert volgens Huijgens grote gevaren op.

Het betoog van de deskundige komt niet geheel toevallig. Het is vandaag Wereldkankerdag.

Hoe kijk jij hiernaar?

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

De Olympische Spelen in Nederland organiseren is een topplan!

Dat was ons Lopend Vuur van gisteren. Jullie zijn het hier overduidelijk niet mee eens: van de 5.415 stemmers is 80 procent tegen.