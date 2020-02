Baby uit Zandeweer maakt 'acteerdebuut' in laatste seizoen Hollands Hoop

In een uitverkochte bioscoop in het Forum Groningen laat acteur Marcel Hensema maandagavond de eerste twee afleveringen zien van een nieuw seizoen 'Hollands Hoop'.

In de zaal zitten veel Groningers die een bijdrage hebben geleverd aan de serie die voor een deel is opgenomen rond boerderij Hoog Hammen bij Overschild.

Snel uitverkocht

De kaartjes voor de publiekspremière waren tot verrassing van omroep BNNVARA in een mum van tijd uitverkocht. De Groningers hebben de acteurs en crew van Hollands Hoop in de armen gesloten. Een van de Groningers is Ilona Middelkoop uit Zandeweer. Ruim voor aanvang staat ze met haar man bij de deur te wachten.

Dochter vernoemd naar Machteld

'Als het goed is, dan zit onze baby van toen zes weken in een scène', vertelt de trotse moeder. Zij en haar man zijn fan van de serie. Ze vernoemden hun dochtertje zelfs naar Machteld, de vrouwelijke hoofdfiguur gespeeld door Kim van Kooten. 'We kregen bericht dat ze op zoek waren naar een baby van rond de zes weken. Gemaild, foto's gestuurd en toen mochten we komen voor de opname.'

'We moesten lang wachten op het terrein bij de boerderij', gaat Ilona verder. ''s Avonds was het dan zover. Het was de bedoeling dat ze zou slapen, maar ze was klaarwakker. Het duurde heel kort, maar het was wel mooi om mee te maken.'

Geboren en getogen op Hoog Hammen

Ook aanwezig bij de publiekspremière is Jan Broekema. Hij werd in 1949 op boerderij Hoog Hammen geboren. De boerderij was generaties lang in familiebezit. 'Toen ik een jaar of zestig was, begon mijn lichaam te kraken. Ik heb de boerderij toen verkocht en ben naar Drenthe verhuisd. Maar na verloop van tijd kreeg ik heimwee naar het boerenwerk en was ik weer vaak op de boerderij. Toen kwam die serie en dat was geweldig.'

Broekema hielp de crew met de gebrekkige elektriciteit in de boerderij en kent het pand van haver tot gort. Toch is de oud-bewoner niet trots op de plek die zijn boerderij in de tv-serie heeft gekregen. 'Nee, niet trots. Het is aardig.'

Met paard het wad op

'Ik heb vanaf het begin al heel veel met de serie', vertelt Jan Kraster uit Blauwestad. Als verkoper van landbouwmachines kwam hij geregeld op Hoog Hammen en kende hij de oud-bewoner. Jaren geleden bracht hij een bezoek aan de boerderij. Uitgerekend daar werd hij gebeld door de producent van de serie. Of hij een plek weet waar ze met een paard het wad op kunnen. Zo raakte hij bij Hollands Hoop betrokken. 'Ze moesten op een gegeven moment van alles hebben: konijnenhokken, bolderkarren, een aannemer, trekkers, giertanken.' Kraster zorgde er voor dat het op de set kwam.

Laatste seizoen

Het nieuwe seizoen van Hollands Hoop is vanaf zondag 9 februari te zien op NPO3. Volgens BNNVARA is het derde seizoen van het crime-drama ook het laatste.

