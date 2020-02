Rechtszaak tegen Henk Kuipers ligt stil; advocaat wil andere rechters (update)

Kuipers' advocaat Roy van der Wal heeft vervolgens besloten om de rechtbank te wraken. Hij trekt de objectiviteit van de drie rechters in twijfel. De zitting is vervolgens stilgelegd. De Wrakingskamer moet nu beslissen of er andere rechters moeten komen.

De zaak tegen de voormalig leider van motorclub No Surrender werd al twee keer eerder uitgesteld.

Navelbreuk

Advocaat Van der Wal vindt dat de rechtszaak niet door kan gaan, omdat Kuipers moet worden geopereerd aan een navelbreuk. Hij wacht nog steeds op een operatie, omdat hij eerst tien kilo moet afvallen van de artsen. Hij slikt zware pijnmedicatie en kan zich daarom niet goed concentreren. Dat was de reden dat Van der Wal de zaak wilde uitstellen.

De rechtbank ging hier niet mee akkoord. In de verslagen van medici staat niet letterlijk dat Kuipers niet in staat zou zijn om voor de rechtbank te verschijnen.

Virus en navelbreuk

De zaak zou in juni vorig jaar inhoudelijk worden behandeld. Maar toen zat Kuipers' advocaat, Roy van der Wal, vast in Thailand met een virus. Afgelopen december werd de zaak opnieuw uitgesteld, omdat Kuipers een navelbreuk had. Daar is hij dus nog steeds niet aan geopereerd.

Eerder liet de rechtbank weten dat de ziektes van de advocaat en verdachte bijna twee ton hebben gekost.

Kuipers wordt verdacht van diefstal met geweld, afpersing, mishandeling en het leiden van een criminele organisatie: No Surrender. Dit is de motorclub die vorig jaar verboden werd door de rechtbank in Assen.

