Rondje Groningen presenteert: een doorbraak in eierballand

Thuis je eierbal frituren is voortaan mogelijk. Je moet er alleen wat creatief mee omgaan. (Foto: Koning's Snacks/Bewerking RTV Noord)

De variatie was vandaag weer enorm. Van beroerd inparkeren, tot een heuse eierbaldoorbraak en een allerlaatste wens. Dat - en nog talloze andere onderwerpen - vind je terug in dit Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de grote hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere verhalen in de app en op de site.

1) Rapbattle

Shakira probeerde Kraantje Pappie te imiteren tijdens de Super Bowl. Da's natuurlijk een behoorlijke uitdaging.

2) Muziek tegen kanker

Nog meer muziek, maar dan met een gezondheidstintje. Want het is vandaag Wereldkankerdag. Lees er hier meer over.

3) Containerpuzzel

Net als vroeger op school: welke woorden horen er op de plaats van de punten? Ton Schroor kwam er niet uit (maar gelukkig schiet de gemeente in kwestie hem te hulp)

4) Inparkeren op z'n Duits

Mag u hier inparkeren? Maar natuurlijk. Verdient het de schoonheidsprijs? Nee, dat dan weer niet.

5) Schadewet

Een rechtvaardige schadeafhandeling na aal die aardbevingsellende. Als het iets is waar veel Groningers op zitten te wachten, is dat het wel. Laten we voor hen hopen dat vandaag een stap wordt gezet richting betere tijden.

6) Elke weersoort vertegenwoordigd

In zowel Noord- als Zuid-Nederland, liet de NOS-weerkaart vanochtend zien dat het weleens een gevarieerde dag kan worden. Eentje met kans op zon, regen, bewolking, onweer én sneeuw. Da's in ieder geval niet saai. In de praktijk viel het wel mee overigens.

7) Wens

Wist u dat Stichting Ambulance Wens dagelijks gratis wensen in vervulling laat gaan van mensen die niet lang meer te leven hebben? Vandaag was het de beurt aan een 63-jarige man uit Stad. Geluk zit 'm soms in kleine dingen.

8) Woongenot

Amsterdam is de beste woonstad in Nederland, gevolgd door Utrecht en Delft. Dat blijkt uit de Residential Ranking van vastgoedbedrijf JLL. Groningen staat ook hoog genoteerd, de gemeente Midden-Groningen iets minder.

9) Vloggen in de vrieskou

Wetenschapper Jacqueline Stefels van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) liet in maart vorig jaar weten dat ze zich drie maanden op de Noordpool zou vestigen op een ingevroren schip. Inmiddels zit ze daar. Benieuwd hoe het haar vergaat? Check haar vlog.

10) Moi eem!

Met Daishwan Redan wist FC Groningen op de slotdag van de winterse transferperiode een opvolger aan te trekken voor Kaj Sierhuis, die naar Stade de Reims vertrok. Vandaag trainde Redan voor het eerst mee en stelt hij zich voor aan het FC Groningen-publiek.

11) Doorbraak in eierballand

Voortaan kun je ook thuis eierballen frituren; je hoeft er niet meer voor naar de snackbar. Dat mag toch worden gezien als een bescheiden doorbraak. 'Hoe dan?', vraagt u zich wellicht af. De oplossing is simpel: stel je eierbal zelf los samen en frituur 'm dan pas. Eureka!

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Kijk maar.