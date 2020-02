Dijkgraaf Hunze en Aa's naar onrustig Burkina Faso: 'We zijn goed voorbereid'

Ten Brink reist samen met vertegenwoordigers van vijf andere Nederlandse waterschappen. Tijdens het bezoek worden ze geïnformeerd over de voortgang van waterprojecten in Burkina Faso.

'In Nederland hebben we veel met water te maken en doen we goed werk. Dat betekent ook dat we internationaal een verplichting hebben, vinden we zelf.

Negatief reisadvies

Voor grote delen van Burkina Faso geldt een negatief reisadvies. Het land gaat gebukt onder een golf van geweld.

'In het gebied waar dorpelingen regelmatig worden overvallen, krijgen mensen zelfs wapens uitgedeeld', weet de dijkgraaf. 'Daarnaast is er een groot deel van het land waar je niet heen mag op vakantie, maar wel voor je werk. We hebben ons goed voorbereid. Zo hebben we vorige week nog een veiligheidscheck laten doen.'

Ander soort problemen

Ten Brink reist naar de hoofdstad Ouagadougou om de voortgang van projecten met eigen ogen te bekijken. Op het gebied van watervoorziening liggen er totaal andere uitdagingen dan in Nederland.

'Het is er warm en er valt best veel water, maar dat verdampt ook weer snel. Waterspaarbekkens zijn er wel rondom de hoofdstad, maar stuwmeren slibben dicht en er zijn problemen met waterplanten. Verder ga ik een traditionele goudmijn bezoeken. Er moet heel veel aandacht komen voor watervervuiling die door goudwinning ontstaat. Met de kennis die wij hebben, proberen we hen te ondersteunen.'

Schoon water voor miljoenen mensen De projecten in Burkina Faso zijn onderdeel van de Blue Deal. Dat is een internationaal programma van de 21 waterschappen in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel is om twintig miljoen mensen wereldwijd toegang te geven tot voldoende en schoon water en te beschermen tegen water.

