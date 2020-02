Zingen op Wereldkankerdag: 'Er wordt gehuild, maar ook verschrikkelijk veel gelachen'

Wie normaal door de hal van het UMCG loopt, hoort hoogstens wat stemmen galmen. Dinsdag zijn de klanken een stuk vrolijker, want op het Oncologieplein in het ziekenhuis zingt het twintigkoppige koor Nova Zembla liederen.

Tot zover niets bijzonders, ware het niet dat Nova Zembla niet zomaar een koor is. Het koor bestaat stuk voor stuk uit mensen die op verschillende manieren in hun leven met kanker te maken hebben, als patiënt, familielid of nabestaande bijvoorbeeld. Vandaag, Wereldkankerdag, is voor hen extra speciaal.

'Heel indrukwekkend'

'Dankjewel mensen', spreekt dirigente Antien Frets de koorleden glimlachend toe, als ze net klaar zijn met het zingen van één van de liederen. 'Heel indrukwekkend', zegt ze, als ze zich omdraait richting RTV Noord-verslaggever Elwin Baas.

'We zijn een koor van mensen die allemaal te maken hebben met kanker', legt ze uit. 'Het mooie aan Nova Zembla is dat het thema kanker levensgroot speelt, maar we zijn veel meer bezig met leven. Dat wil je met een koor ontzettend graag voelbaar maken.'

Emotie

Dorien, één van de koorleden, vindt dat emotie juist op een dag als deze zichtbaar mag zijn. Volgens haar leefde Wereldkankerdag al langere tijd bij de koorleden onderling, in verschillende opzichten. 'Sommige mensen hebben er nare herinneringen aan, sommige niet. Maar we zijn hier om te zingen en die emoties te verwerken', zegt ze.

'Soms wordt er helemaal niet over kanker gepraat, maar iedereen weet dat het er is. Daardoor sta je in verbinding met elkaar. Het is niet erg om het soms moeilijk te hebben en dat geldt ook voor mezelf. Ik voel me op een dag als deze gedragen door het koor.'

Lach en een traan

'Je bent ziek, maar tegelijkertijd ook heel levend', antwoordt dirigente Frets op de vraag wat het zingen met lotgenoten zo mooi maakt. 'Dat maakt zingen zo fijn. Hier kan alles aanwezig zijn: er wordt gehuild, maar ook verschrikkelijk veel gelachen.'

Ze is inmiddels tien jaar dirigente van Nova Zembla. Of een zwaar thema als kanker dat niet ontzettend zwaar maakt? Frets schudt haar hoofd. 'Ik voel een enorme vitaliteit bij dit koor en na tien jaar weet ik waarover ik het heb. Je bent kwetsbaar, maar ook zo sterk. En dat wil je uitdragen.'