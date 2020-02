Krijgt de oude LTS in Winschoten haar glas-in-loodramen ooit nog terug?

Het verhaal zit zo: de voormalige dr. D. Bosschool in Winschoten wordt omgebouwd tot gezondheidscentrum van zorgorganisatie Oosterlengte. Die verbouwing is al jaren aan de gang. In 2012 werd groen licht gegeven en in 2015 zou het klaar zijn. Maar door faillissementen van aannemers en allerlei andere problemen is het gebouw nog steeds niet af.

Waardevol

Het immense glas-in-loodraam (zo'n veertig vierkante meter) bestaat uit tientallen kleine raampjes. In het raam staan de gekleurde wapens van de oude gemeenten als Oude Pekela, Wedde, Bellingwolde, Midwolda, Nieuwolda, Finsterwolde. Dat zijn de gemeenten waar de leerlingen van de school vandaan kwamen.

Het raam uit 1955 is van historische waarde, maar is ook een waardevolle herinnering voor de duizenden leerlingen die er jarenlang onderdoor liepen. Bij de start van de werkzaamheden werd het historische glas-in-loodtableau boven het trappenhuis verwijderd.

Met de stichting Oud Winschoten en Erfgoedvereniging Heemschut werd destijds afgesproken dat de glas-in-loodramen op dezelfde plek zouden terugkeren in het verbouwde pand. Dat is bovendien opgenomen in het bouwbestek.

(Foto: John Ruibing/stichting Oud Winschoten)



Huis-tuin- en keukenglas

Maar wat blijkt nu? Deze week zijn niet de oude glas-in-loodramen teruggezet op de oude plek, maar gewoon huis-, tuin- en keukenglas.

Dat heeft kwaad bloed gezet bij veel historisch geïnteresseerde Winschoters. VCP-voorman Engel Modderman heeft om opheldering gevraagd bij het college van B en W van de gemeente Oldambt. De stichting Oud Winschoten is op haar beurt erg verbaasd over de gang van zaken.

De commissie Groningen van Erfgoedvereniging Heemschut liet in 2015 al in het jaarverslag optekenen dat de glas-in-loodramen zouden terugkeren in het gebouw. Het Winschoter commissielid van Heemschut, Robert Jalink, ook erelid van stichting Oud Winschoten, viel dan ook bijna om van verbazing.

'Afgesproken is dat de glas-in-loodramen zouden terugkomen. Ik ben er gisteren even langsgereden, maar er zit nu gewoon glas in. Dat kan gewoon niet.'

Gerestaureerd

'Wij gaan er op aandringen dat ze alsnog worden teruggeplaatst', gaat Jalink verder. Hij ziet het liefst dat de deels beschadigde ramen worden gerestaureerd door de Winschoter glazenier Jaap Spreen en daarna weer op de oorspronkelijke plek worden geplaatst.

Maar waar zijn de glas-in-loodramen nu eigenlijk? Navraag leert dat ze nog gewoon bij de aannemer in de bouwkeet bij het gezondheidscentrum staan.

De glas-in-loodramen (Foto: Gemeente Oldambt)



Aannemer Jos Kalter, die de 'gewone' ramen in het gebouw plaatste, verwijst naar de gemeente Oldambt. 'Ik wil hier niks over zeggen. In het verleden zijn er zo veel afspraken gemaakt. De gemeente doet hier het woord over. Ik hou me erbuiten.'

De vraag is nu wat de gemeente Oldambt gaat doen. 'Wij hebben het nagekeken maar in de vergunningen staat helder omschreven dat de glas-in-loodramen terug moeten in het gebouw', zegt woordvoerder Kirsten Olthuis.

'We gaan daar binnenkort met de aannemer over in gesprek en dan gaan we zien wat hij gaat doen', besluit ze.