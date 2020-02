Stadjer in protest tegen woningsluiting: 'Gebaseerd op één verklaring'

Een bord bij een woning die op last van de gemeente is gesloten. (Foto: ANP)

De man uit Groningen ging dinsdag in hoger beroep bij de Raad van State. Hij raakte door de sluiting in 2018 een half jaar zijn bijstandsuitkering kwijt, terwijl hij de huur van de woning moest doorbetalen.

Geen hard bewijs

Op het nippertje raakte hij door steun van vrienden en familie net niet dakloos. Volgens de raadsman van de Groninger is er geen hard bewijs dat hij, of een inwonende vriend, zich bezighield met drugshandel.

Zes buren van de man verklaarden in ieder geval dat zij geen overlast hebben ervaren van de 53-jarige man. Volgens zijn advocaat baseerde de burgemeester de woningsluiting onder meer op een ongunstige verklaring van één overbuurman.

'Maar die had een appeltje met hem te schillen, alle andere buren hadden geen last of problemen met mijn cliënt', zei raadsman Piet Huisman tijdens de rechtszaak in Den Haag.

Overlast niet meer doorslaggevend

Volgens de rechter is bij woningsluitingen voor drugsovertredingen tegenwoordig niet meer doorslaggevend of eventuele drugshandel overlast voor de buren en buurt oplevert.

Het bezit van meer dan vijf gram softdrugs en een halve gram harddrugs kan al reden voor een woningsluiting zijn. Meestal zetten woningcorporaties mensen met een woningsluiting aan de broek direct op straat.

Geluk

Volgens Huisman heeft zijn cliënt echt geluk gehad. 'In dit geval heeft de verhuurder de huur niet opgezegd, anders was hij zeker dakloos geraakt. Hij heeft verder geen strafveroordeling gehad. Bovendien is vier gram harddrugs voor twee à drie personen ook niet bijzonder veel. Geen reden om een woning zes maanden te sluiten. Een paar weken of maanden was al meer dan genoeg geweest', aldus advocaat Huisman.

Overigens was er in Den Haag niemand van de gemeente Groningen aanwezig. De uitspraak volgt over enkele weken.