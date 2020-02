Stadskanaal gaat na vertrek De Jonge voor kroonbenoemde burgemeester

De coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, VVD, SP en de oppositiepartijen Lokaal Betrokken en D66 willen allemaal een kroonbenoemde burgemeester. Zij zien niets in een nieuwe waarnemend burgemeester, maar willen stabiliteit nu de gemeentelijke herindeling in Zuidoost-Groningen op zijn gat ligt.

'Kroonbenoemde burgemeester het beste'

'We willen geen waarnemer op waarnemer', zegt fractievoorzitter Klaas Remmerts (CDA). 'Als het nu zo was dat de herindeling voorbij kwam, was het anders geweest. Dat is niet zo, we moeten nu ergens voor opteren. En dan is een kroonbenoemde burgemeester het beste.'

'Een kroonbenoemde burgemeester lijkt ons het beste', stelt fractievoorzitter Machteld Luijken (SP). 'We willen niet hoppen van interim naar interim.'

ChristenUnie-voorman Bert van Beek en VVD-fractieleider Hans Klopstra bepleitten de komst van een kroonbenoemde burgemeester al in oktober vorig jaar en hun standpunt is niet veranderd.

Nog meer voorstanders

In de oppositie zijn Lokaal Betrokken en D66 eveneens voorstander van een kroonbenoemde burgemeester, al heeft D66-raadslid Klaas Pals een dubbel gevoel bij zijn standpunt. 'Het is toch een slag voor de herindeling, die in Oost-Groningen stil is komen te staan. Maar alles overziend is een kroonbenoemde burgemeester voor ons nu het beste.

Niet alleen over het burgemeestersstandpunt zijn de partijen eensgezind, de fractieleiders geven ook aan dat ze Froukje de Jonge zullen gaan missen, zeker nu haar vertrek zo snel aanstaande is. 'Potverdorie wat jammer, want wat zijn we blij met haar', zegt Remmerts. 'Het is een fantastisch mens, ik vind het heel erg dat ze gaat', benadrukt Luijken.

Vertrek in stroomversnelling

Het vertrek van De Jonge komt in een stroomversnelling nu het CDA, haar partij, gaat deelnemen aan het college in de gemeente Almere.

De Jonge wordt volgende week donderdag al geïnstalleerd. Daarmee keert ze terug als bestuurder in haar woonplaats, nadat ze tussen 2014 en 2018 al wethouder was namens die partij in Almere.

Lees ook:

- Burgemeester Stadskanaal vertrekt naar Almere

- Kans op vertrek burgemeester Froukje de Jonge: 'Mijn partij zit in Almere aan tafel'