'De problemen bij Connexxion zijn minder groot dan gedacht'

De Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt is naar eigen zeggen 'gerustgesteld' na een gesprek met Connexxion. PvhN-voorman Jurrie Nieboer kreeg in december tientallen klachten binnen over de vervoerder.

Hij noemde de service van Connexxion destijds 'beneden peil en buiten proportioneel', maar na een gesprek met het bedrijf zijn de problemen volgens hem minder groot dan hij op voorhand dacht. Nieboer: 'Je moet de klachten wel in perspectief plaatsen.'

Goed gesprek



Nieboer schrok behoorlijk in december. Hij kreeg op één dag drie klachten binnen over Connexxion. Hij besloot een oproep op zijn facebookpagina te plaatsen. Wie klachten had, kon dat laten weten.

Al snel had Nieboer meer dan vijftig klachten te pakken. Hij wilde tekst en uitleg van de vervoerder. Connexxion ging daar in mee en half januari zaten de partijen met elkaar om tafel.

Nieboer: 'Dat was een goed gesprek. Ik kreeg heel veel klachten en dan denk je: wat loopt het daar slecht zeg. Maar als je kijkt hoe het echt in elkaar steekt, dan snap je wel dat er af en toe iets misgaat.'

'Gigantische klus'



Nieboer doelt op de ritten die Connexxion rijdt in de gemeente Oldambt. 'Zij hebben echt verschrikkelijk veel ritten. Alleen in ons gebied worden wekelijks al 16.000 individuele vervoersbewegingen gemaakt, daarbij gaat het om 1700 leerlingen. En daarvan heeft meer dan de helft twee of meerdere adressen en nog honderd kinderen afwijkende lesroosters. Kortom, het is een gigantische klus met veel maatwerk.'

De voorman van de Partij voor het Noorden wil wel benadrukken dat 'elke klacht één te veel is'.

Afspraken



De politieke partij en Connexxion hebben afspraken met elkaar gemaakt. Mocht er 'zware klachten' zijn, dan worden die rechtstreeks doorgestuurd naar woordvoerder Edwin de Bruin van Connexxion. Nieboer: 'Hij denkt dan mee over een oplossing.'

Daarnaast gaat de partij in maart op werkbezoek bij de vervoerder. In juli moet blijken of de klachten zijn afgenomen. Dan plaatst Nieboer opnieuw een bericht op zijn facebookpagina waarin staat dat mensen met klachten zich bij hem kunnen melden.

