'Het idee is dat we ze nu verspreiden en de briefjes in de week van 22 tot en met 28 februari versturen', zegt initiatiefnemer Ingrid Koetzier van Stichting Buitengewoonzijn. 'Iemand zei al: ik gooi het briefje in de bus bij nieuwe mensen in de straat. Iedereen wil wel een lief briefje, maar eentje schrijven is ook leuk.'

Week lang lieve briefjes

Vorig jaar werd de Dag van de Lieve Briefjes gehouden, nu duurt de actie een hele week en heet daarom ook de Week van de Lieve Briefjes. 'Als je de impact ziet, dan denk je: ik ben niet de enige die lief zijn belangrijk vindt.'

Complimentje geven

Zelf schreef Koetzier onlangs nog een lief briefje aan haar moeder. Maar wanneer kreeg ze voor het laatst zelf een lief bericht? 'Ik heb geen idee, grappig he. En dat is precies waar het om gaat. Het is vaker makkelijker om een compliment te geven dan te ontvangen.'

Lees ook:

- 'Deel je een lief briefje uit, krijg je een bekeuring terug'

- Speler Donar verspreidt lieve briefjes door Stad