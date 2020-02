Cornelis Dopper, de grote onbekende componist uit Stadskanaal

Hij werkte samen met wereldberoemde componisten als Igor Stravinsky, Claude Debussy en Richard Strauss: Cornelis Dopper uit Stadskanaal. Aan het begin van de 20e eeuw was hij één van de toonaangevende musici in Nederland.

Na de Tweede Wereldoorlog raakte hij in vergetelheid. Deze week is het op de kop af 150 jaar geleden dat hij werd geboren.

Onder de aandacht

Sinds 1989 zet de Stichting Cornelis Dopper onder leiding van Joop Stam zich in om het leven en werk van de Groninger componist onder de aandacht te brengen. Met succes.

'Hij wordt steeds bekender,' vertelt de 85-jarige Joop Stam, die onder meer directeur van de Muziekschool in Stadskanaal is geweest. 'Toevallig ben ik laatst nog naar Amsterdam geweest waar een stuk van Dopper werd uitgevoerd. Hij is ook dikwijls te horen op Radio 4 en er is veel belangstelling vanuit het buitenland.'

Hotel in Stadskanaal

Cornelis 'Kees' Dopper werd in 1870 geboren. Zijn ouders zaten in de binnenvaart en runden een hotel in Stadskanaal. Doppers ouders overlijden als hij 15 jaar is. Drie jaar later vertrekt hij naar het conservatorium in Leipzig.

'Ik begrijp nog steeds niet hoe hij dat allemaal aan kon,' zegt Stam. 'Maar in Leipzig was hij zeer populair. Hij mocht allerlei extra cursussen volgen. Een van de professoren daar bracht hem ook in contact met de literatuur van de oude Grieken. Daar heeft ie later gebruik van gemaakt door een symfonie te schrijven over de Iliad van Homerus.'

Onbereikbare liefde

Hoewel Dopper veel successen boekte kent zijn leven veel tragische momenten. In 1908 trouwde hij met Henriëtte Siedenburg, maar zijn grote liefde bleef zijn hele leven de Groningse Sophie Zimmerman.

Cornelis Dopper (foto: Stichting Cornelis Dopper)

'Die liefde die hij voor haar had noem ik zijn 'unsterbliche Geliebte'. Het is een hele innige, intense verhouding geweest. De familie was tegen de affaire tussen hun dochter en de Stadskanaalster musicus. Wat moest ze met zo'n armzalige musicus die praktisch geen inkomen had. Onder zware druk is er aan die relatie een einde gekomen.'

Als een dagboek

Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Cornelis Dopper heeft Stam een boekje gepubliceerd over de affaire met Sophie Zimmerman. Hij maakte gebruik van de vele brieven van hem die Sophie altijd heeft bewaard. 'Die brieven lezen als een dagboek. Je kan van dag tot dag precies lezen wat hij heeft gedaan en hoe hij zich voelde.'

Op vrijdag 7 december, de geboortedag van de componist, houdt Joop Stam een lezing over hem. Die vindt plaats in de Semsstraatkerk van Stadskanaal.

