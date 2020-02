Enexis steekt 133 miljoen euro in Groningse netwerken

Enexis Netbeheer investeert dit jaar 133 miljoen euro in het energienet in de provincie Groningen.

Hiervan is 35 miljoen voor het gasnetwerk, 87 miljoen voor het elektriciteitsnetwerk en 11 miljoen voor het plaatsen van slimme meters

Bij dat bedrag is ook de helft inbegrepen van de investering van 43 miljoen euro in mobiele middenspanningsstations, die het bedrijf vorige week bekendmaakte.

Nieuw station

Ook worden op het gebied van electriciteit het nieuwe station Eemshaven Midden in bedrijf genomen, en middenspanningsstations in Weiwerd en Meeden. Samen is dat goed voor 560 MW aan zonne- en windenergie. Verder gaat het onder meer om het vervangen van transportverdeelstations en het vervangen en verzwaren van kabelinfrastructuur.

In de gasinfrastructuur gaat het om het vervangen van circa 40 kilometer lagedrukgashoofdleiding en zo'n 4.500 aansluitleidingen, zoals het gietijzer in Groningen en Haren en het lage druk staalnet in Veendam en Zuidbroek. In Sappemeer komt waarschijnlijk een groengas invoering met een capaciteit van 500 kuub per uur.

Van zon naar wind

De investeringen van Enexis als gevolg van de overgang naar zon en wind snel toe. In 2019 werd in heel Nederland circa 800 miljoen euro geïnvesteerd, voor komend jaar wordt dat het recordbedrag van € 878 miljoen. Dit is een stijging bijna vijftig procent ten opzichte van 2015.

