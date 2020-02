Kwart miljoen voor geestelijke verzorgers in het bevingsgebied (update)

Vorig jaar kreeg Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen (GVA) al 100.000 euro, waarvan de Proatbus in gebruik werd genomen. Deze bus rijdt langs marktpleinen in het aardbevingsgebied. Daar kan iedereen zijn verhaal doen. Ook dit en volgend jaar kan de GVA rekenen op een ton per jaar.

5,5 miljoen euro

De 250.000 euro die nu is toegezegd, komt hier verspreid over drie jaar nog bij. Voor de geestelijke verzorgers is dit een begin.

Ze willen voor de komende tien jaar 5,5 miljoen euro om hun werk in het aardbevingsgebied te kunnen doen.

Motie ChristenUnie

Met het bedrag geeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gehoor aan een eind vorig jaar aangenomen motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla-Dik Faber.

Zij wees in die motie op een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen waaruit bleek dat de zorg voor mensen in het aardbevinggebied tekortschiet.

Begin

Dik-Faber ziet de toekenning van de subsidie als 'een belangrijke eerste stap': 'Het is belangrijk dat de rijksoverheid erkent dat er meer geld bij moet. Dat er ook echt iets aan de hand is met de mensen in Groningen. Er is niet alleen schade aan huizen, maar ook schade aan mensenlevens. Mensen hebben hun gevoel van veiligheid en toekomstperspectief verloren. Geestelijke verzorging is belangrijk om een luisterend oor te bieden.'

Dik-Faber erkent dat GVA meer geld nodig heeft. Ze zegt zich ervoor te blijven inzetten om dat gat te overbruggen.

