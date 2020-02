Schaatster Velema doorstaat 'corona check': 'Bij mij is alles in orde'

Lennart Velema uit Groningen komt in Canada in actie op de 1000 meter. 'Vanochtend heeft iedereen de vragenlijst ingevuld en de temperatuur is gemeten. Bij mij was alles in orde.'

Wie een temperatuur van 38 graden of hoger heeft, krijgt een uitgebreid onderzoek ISU

De Internationale schaatsfederatie ISU voert de controles uit. 'Het helpt ons om de trainings- en wedstrijdaccomodatie voor iedereen veilig te houden', stelt de federatie. 'Wie een temperatuur van 38 graden of hoger heeft, krijgt een uitgebreid onderzoek door het hoofd van de medische staf.'

Vragenlijst

Velema vermoedt dat de aanwezigheid van de Chinese ploeg de aanleiding is voor de medische check. De vragenlijst was eenvoudig in te vullen voor de sprinter. 'Er werd onder andere gevraagd of je de afgelopen tijd in de regio van China was geweest en of je onlangs ziek bent geweest.'

Niet alleen de schaatsers, maar ook de trainers en begeleiding worden gecontroleerd. Naast Velema doen er nog twee Groningse schaatsers mee in Calgary. Marcel Bosker en Chris Huizinga zijn toegevoegd aan het deelnemersveld van de 1500 meter. Dit omdat Kjeld Nuis en Thomas Krol zich afgemeld hebben voor de schaatsmijl.