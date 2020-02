Inwoners Zuidlaren vol vragen over komst tbs'ers

Er kwamen dinsdagavond zo'n 200 mensen af op de eerste van vier informatiebijeenkomsten over de Beschermd Wonen van Forint in Zuidlaren.

Ze zaten vol vragen over de forensisch psychiatrische patiënten (tbs'ers) die per april op het Dennenoord-terrein gaan wonen, meldt RTV Drenthe.

Binden we de katten niet op het spek? Is het hier in Zuidlaren niet te klein? Wat voor mensen komen er in Zuidlaren te zitten? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die werden gesteld.

Onduidelijkheid onder bewoners

Voor de bewoners was er veel onduidelijkheid over wat er zou gebeuren op het Dennenoord-terrein in Zuidlaren. De afgelopen weken kwamen er veel vragen binnen bij de burgemeester en Lentis (dat nauw samenwerkt met Forint).

Openheid van zaken zou volgens burgemeester Marcel Thijsen de oplossing zijn en een informatiebijeenkomst was het gevolg.

Vier bijeenkomsten

Omdat er zo veel belangstelling was, bleef het niet bij één, maar werden het uiteindelijk vier bijeenkomsten. Harry Beintema (directeur Behandelzaken van Forint), Sander van der Kroft (manager Algemene Zaken Forint) en Albert Jan Pol (Algemeen Manager van de Van Mesdag Kliniek in Groningen) beantwoordden de vragen van de inwoners.

We sluiten geen delinquentsoorten of ziektebeelden uit. We plaatsen alleen als het verantwoord en veilig is Harry Beintema, directeur Behandelzaken Forint

Maar waarom is er niet eerder met de bewoners gepraat? vraagt een vrouw zich af. Meerdere mensen lijken zich in deze vraag te herkennen. Een echt duidelijk antwoord komt er niet. De plannen passen in het bestemmingsplan.

Veiligheid waarborgen

Negen patiënten komen in eerste instantie naar Zuidlaren. Waarom zij behandeld worden, kan niet gezegd worden. 'We sluiten geen delinquentsoorten of ziektebeelden uit', legt Harry Beintema uit. 'We plaatsen alleen als het verantwoord en veilig is.' De inwoners blijven zich afvragen of het veilig is. Hoe kun je dat garanderen?

'Er zijn vanavond veel zorgen geuit over wat voor risico's er nou zijn', vertelt Beintema. 'De mensen die komen hebben we al heel lang in de zorg. We weten heel goed hoe het met ze gaat en dat betekent dan ook dat het relatief heel erg veilig is. Ik heb de mensen ook uitgelegd dat ik niet kan garanderen dat er nooit wat zal gaan gebeuren.'

Risicoprofiel

Door het risicoprofiel van de mensen in beeld te hebben, te weten wat de patiënten doen en wat voor omstandigheden gevaarlijk zijn, kan er op tijd ingegrepen worden wanneer zich risicovolle situaties voordoen.

Daarnaast wordt om de veiligheid te waarborgen onder andere ruim voldoende gekwalificeerd personeel ingezet, 24 uur per dag is er begeleiding aanwezig en structuur bieden moet ook helpen.

Ik heb zelf niet het gevoel dat het er onveiliger op wordt Burgemeester Marcel Thijsen

Veiliger

Ook dinsdagavond benadrukte burgemeester Thijsen, net zoals vorige week in de gemeenteraad, dat hij de veiligheid niet kan garanderen. 'Op het moment dat ik zou kunnen aantonen dat het daar werkelijk onveiliger wordt, dan kan ik indringende gesprekken gaan voeren. Maar ik heb zelf niet het gevoel dat het er onveiliger op wordt.'

Thijsen vervolgt: 'Hier zit je nog in een regime met 24-uursbegeleiding en een regime dat je mensen kan terugsturen.'

Daarmee doelt Thijsen erop dat als een patiënt de fout in gaat, die persoon terug kan worden gestuurd naar de inrichting waar hij of zij eerder verbleef.

Gerustgesteld?

Of iedereen door de woorden van zowel de burgemeester als de drie heren van Forint en Van Mesdag zijn gerustgesteld is de vraag. Wel heeft de bijeenkomst van vandaag een hoop vragen beantwoord.

Aanstaande donderdagavond is er opnieuw een bijeenkomst voor bewoners die zich hebben aangemeld. Evenals op maandag 10 februari en donderdag 13 februari.

Lees ook:

- Burgemeester stelt Zuidlaarders gerust, 'maar kan geen garanties geven'

- Zuidlaren vreest komst tbs'ers