Delfzijlster scouting zoekt 85.000 euro voor nieuw onderkomen

De scouting in Delfzijl bestaat uit twee delen: een landscouting groep en een waterscouting groep. Vandaar dat Fivelgroep over een aardige vloot beschikt: 'We hebben zes zeilboten, een sleepbootje en een grote motorschip van 25 meter', zegt Christer Oosterveld.

Locatie kwijt

Die vloot ligt van april tot november aan het Schildmeer. Daar had de club de afgelopen 25 jaar verschillende locaties. 'Maar onze laatste locatie zijn we kwijtgeraakt. De eigenaar had namelijk andere plannen. Vandaar dat we nu op zoek zijn naar een nieuw locatie', aldus Oosterveld.

Die heeft de club inmiddels op het oog: opnieuw aan het Schilmeer. Oosterveld: 'We hebben een terrein gevonden. Overeenstemming met de eigenaar is er ook. We hebben nu een jaar de tijd om het geld bij elkaar te sprokkelen om het terrein te kopen en in te richten zoals wij dat willen.'

85.000 euro

Dat moet in totaal 85.000 euro gaan kosten. 'Dat is inderdaad een flinke som, maar dan wordt het wel zo dat we er de komende dertig jaar niet naar om hoeven te kijken.'

Waar dat geld vandaan moet komen? Oosterveld: 'We gaan aan fondswerving doen en vanaf nu verschillende acties houden. Hopelijk hebben we dat binnen een jaar bij elkaar.'

