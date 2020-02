'Een hongerstaking is minder heftig dan nog jaren in deze ellende zitten'

De 41-jarige Hoekstra woont samen met zijn vrouw Simone, zijn stiefdochter en drie honden in Ten Post. Een hongerstaking is dus een hele stap. 'Ik doe het om de problematiek weer landelijk op de kaart te krijgen', verklaart hij het waarom van zijn actie.

In een persbericht laat hij bovendien weten dat hij zijn huis noodgedwongen moet verkopen, waarbij hij een verlies van anderhalve ton op de koop toe moet nemen.

Rigoreuze stap

Hoekstra is een geboren en getogen Fries, die de berichtgeving over de bevingen aanvankelijk van horen en zeggen meekreeg. 'Maar als je er middenin zit, weet je niet wat je meemaakt', weet hij inmiddels. 'Een hongerstaking is een rigoureuze stap, klopt, maar ik blijf mijn actie volhouden tot er afspraken op papier staan voor de meest schrijnende gevallen.'

M'n vrouw, stiefdochter en ik kampen alle drie met psychische problemen door de bevingsproblematiek Hongerstaker Dhani Hoekstra

Hoekstra maakt zich vooral kwaad over de onwil van verschillende instanties. 'Neem de landelijke overheid', zegt hij, 'die allerlei 'leuke' berichten verspreid. Gisteren bijvoorbeeld weer over een bouwakkoord. Maar daar vallen wij dus weer niet onder...'

Psychische problemen

De bevingsprobematiek doet hem en zijn gezin heel veel. 'Ik zit thuis van werk, omdat ik psychische problemen heb gekregen. Mijn vrouw zit vanwege de problematiek ook al een jaar thuis. En ook mijn stiefdochter loopt bij een psycholoog.'

'Ja, een hongerstaking is een hele stap, en ik heb daar ook goed over nagedacht', vervolgt Hoekstra. 'Maar een hongerstaking en een tijd niet kunnen eten is voor mij en m'n gezin minder heftig dan nog jaren in deze ellende te moeten zitten. Daarom kies ik hiervoor.'

Nooit gedaan

Hoe lang Hoekstra het gaat volhouden? Hij heeft geen idee.

'Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik weet niet wat ik moet verwachten', zegt hij. 'Ik ben lichamelijk in orde. Ik ben een forse man, ik weeg boven de honderd kilo, heb wat reserves, dus kom maar op! Ik ben er klaar voor.'

Ik ben niet zielig. Ik wil dit, voor al die honderden gezinnen die in een heel penibele situatie zitten Dhani Hoekstra

Of we de hongerstaking straks ook live kunnen volgen is nog niet bekend. 'Ik word momenteel platgebeld door de media, dus het zou best kunnen dat er iets geregeld wordt.'

Niet zielig

Hoekstra's eerste missie is dus al geslaagd: aandacht. 'En ik ben niet zielig', benadrukt hij. 'Ik wil dit, voor al die honderden gezinnen die in een heel penibele situatie zitten.'

