'De Genezers' aflevering 3 over protonentherapie

De derde aflevering van de podcastserie De Genezers gaat over protonentherapie bij kanker. Dat is een manier van bestralen waarbij het risico op schade aan gezond weefsel tot een minimum wordt beperkt.

We horen het verhaal van borstkankerpatient Erna Bohle. De genezer in deze aflevering is Marleen Woltman, radiotherapeut en oncoloog. Woltman is coördinator van het Protonencentrum van het UMCG, dat in 2018 werd geopend.

De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over onderzoeken en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in iedere aflevering met een patiënt en een arts of medisch onderzoeker.