Bewoners willen dat gemeente paal en perk stelt aan 'gevaarlijke' paaltjes Boogbrug

Doordat de brug wat omhoog loopt, zien fietsers de paaltjes vaak over het hoofd. Dat heeft al tot verschillende ongelukken geleid.

'Vrouw brak haar been'

Kirsten Meyboom werkt in de bediening bij eetcafé J&A, dat naast de brug ligt. Ze ziet het tijdens haar werk vaak misgaan. 'Het gebeurt zeker een paar keer per jaar. Gelukkig ben ik doktersassistente, dus weet ik dan precies wat ik moet doen. Maar onlangs brak een vrouw haar been, daar kun je geen pleister voor plakken.'

'De paaltjes vallen totaal niet op', vindt Meyboom. 'Daar moet wat aan gebeuren.'

Er moet één opvallende paal in het midden van de brug komen Kirsten Meyboom - cafémedewerkster

Idee

De buurtbewoners hebben er inmiddels schoon genoeg van. Ze hebben het probleem naar eigen zeggen meerdere keren aangekaart bij de gemeente Het Hogeland, maar die heeft volgens hen tot op heden geen actie ondernomen.

Zelf hebben de bewoners al een idee over hoe het wél zou moeten. 'Wij hebben bedacht dat er één opvallende paal in het midden van de brug moet komen. Dan kunnen de fietsers, als het misgaat, er niet met volle vaart tegenaan knallen.'

De Boogbrug in Winsum. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)



Gemeente zoekt naar oplossing

De gemeente Het Hogeland laat weten op de hoogte te zijn van het probleem. 'We onderzoeken de mogelijkheid om één paal te verwijderen, zoals de bewoners aandragen. We moeten in ieder geval voorkomen dat auto's over de brug rijden, want dat kan de brug niet aan. Daar zijn die paaltjes ook voor.'

Oud-PvdA-raadslid Henk de Vink kaartte het probleem twee jaar geleden al aan in een raadsvergadering. Hij vroeg of de paaltjes opvallender gemaakt konder worden, maar zonder resultaat.

De gemeente hoopt voor de zomer een besluit te nemen over een permanente oplossing. Volgens de woordvoerder is direct ingrijpen op dit moment niet nodig, omdat het 'niet om een noodsituatie gaat'.

