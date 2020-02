Bewoners Klein-Ulsda niet blij met afsluiting Ulsderbrug: 'Burgertje pesten'

Inwoners van Klein-Ulsda zijn binnenkort vier keer langer onderweg naar Bad Nieuweschans dan normaal. De Ulsderbrug die het dorp ontsluit is in zo'n slechte staat dat het gerepareerd moet worden.

Ook een brug iets verderop, de Booneschanskerbrug, is afgesloten. Voor de inwoners uit Klein-Ulsda zit er dan niks anders op dan omrijden via Oudeschans en Winschoten.



Niet blij mee

Volgens Berend Schuur uit Klein-Ulsda zijn de inwoners er niet blij mee dat beide bruggen tegelijk afgesloten zijn. 'Er wordt niet goed over nagedacht. Ze hadden eerst de Booneschanskerbrug moeten repareren en daarna pas moeten beginnen met de Ulsderbrug. Dan hebben we tenminste een brug die we kunnen gebruiken', vertelt hij.

De vrouw van Schuur gaat regelmatig naar Bad Nieuweschans. Een ritje duurt normaal 6 minuten. Als ze moet omrijden is ze 25 minuten kwijt.



Burgertje pesten

'Ik had het er gisteren nog over met een buurman. Die zei al dat het burgertje pesten is', vertelt Schuur. 'De Boonerschankersbrug ligt er al een tijd uit, een nabijgelegen fietsbrug is ook afgesloten en nu dus ook nog de Ulsderbrug.'

Volgens de gemeente Westerwolde kan het niet anders. 'Hij stond al heel lang om de nominatie om opgeknapt te worden', vertelt wethouder Bart Huizing. Volgens hem wilden ze wachten tot de nabijgelegen Booneschanskerbrug weer klaar was. Maar daar gaat Buurgemeente Oldambt over. De Booneschankserbrug is al drie jaar niet te gebruiken.



Steeds slechter

'Het wegdek van de Ulsderbrug is slecht en de brug wordt steeds slechter. We kunnen niet langer wachten tot de Booneschanskerbrug gemaakt is. Dus we gaan nu aan de slag met het opknappen van de brug bij Klein-Ulsda', vertelt de wethouder.

De gemeente is nu bezig met de planning en ook wordt gekeken of er bepaalde maatregelen genomen kunnen worden, zoals het plaatsen van een fietsbrug.

De bedoeling is dat de brug binnen enkele maanden aangepakt wordt. De brug is dan voor enkele weken niet te gebruiken.

