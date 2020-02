Voorarrest Knoalsters in Hongarije met drie maanden verlengd

Roelf. B. en Gert Jan N. uit Stadskanaal blijven in ieder geval tot 9 mei in voorarrest in afwachting van hun proces. Dat heeft de rechtbank in Boedapest woensdag beslist.

De twee werden vorig jaar zomer tijdens het Sziget-fesival in de Hongaarse hoofdstad gearresteerd nadat ze waren betrapt op de verkoop van drugs. Sindsdien zitten de twee Knoalsters in voorarrest.

Onderzoek is klaar

Het is nog niet bekend wanneer de rechter zich inhoudelijk over de zaak buigt. De verwachting is wel dat dit niet lang meer zal duren, want de politie heeft het onderzoek inmiddels afgerond. 'De rechtbank stelt waarschijnlijk binnen twee weken de datum voor het proces vast', zegt Ference Rab, woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Boedapest.

B. en N. liepen tegen de lamp toen beveiligers merkten dat ze drugs verkochten aan andere festivalbezoekers. De politie vond in hun tent ongeveer drie kilo drugs. Later werd in de auto van het duo nog eens 17 kilo aangetroffen. Het gaat vooral om xtc-pillen en marihuana-sigaretten.

De Hongaarse politie gaf eerder beelden vrij van de doorzoeking van de auto



Hongarije heeft de strengste anti-drugswetten van Europa. Als de twee verdachten veroordeeld worden, staat hun een zware straf te wachten, mogelijk zelfs levenslang.

Veel aandacht

De zaak trekt veel belangstelling van de media. Dat komt ook omdat B. bekend is als een talentvolle atleet, die bijna de nationale sprinttop had bereikt. Ook in Hongarije is veel aandacht voor de zaak.

De drugsvangst is de grootste in de geschiedenis van het Sziget-festival. Dat festival vindt jaarlijks in de zomer plaats in Boedapest en trekt duizenden bezoekers uit meerdere landen, waaronder Nederland.

Lees ook:

- Roelf B. betuigt spijt: 'Gert-Jan N. bedacht plan om drugs te verkopen'

- Advocaat: Stadskanaalster drugsverdachten snel voor Hongaarse rechter