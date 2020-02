Wethouder Gijsbertsen van Groningen stapt op

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) van Groningen vertrekt. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.

Gijsbertsen was sinds mei 2014 wethouder in de gemeente Groningen. Daarvoor was hij sinds 2006 raadslid.

Omdat GroenLinks de grootste partij was na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, in november 2018, leidde hij de formatie van het huidige college van burgemeester en wethouders. Ook was hij eerste loco-burgemeester.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Gijsbertsen gaat zich als programmadirecteur van 'Geweld hoort nergens thuis' per 13 april bezighouden met de landelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als wethouder heeft hij met deze onderwerpen ook veel ervaring. Zo was hij nauw betrokken bij de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik.

'Geen gemakkelijk afscheid'

'Het is geen gemakkelijk afscheid', zegt Gijsbertsen, die in Den Haag gaat werken en daarom niet in Groningen blijft wonen. 'Ik ga de andere wethouders ook ontzettend missen.'

Gijsbertsen heeft woensdagochtend zijn vertrek aangekondigd bij burgemeester Schuiling. Wethouder Paul de Rook (D66) laat namens de rest van het gemeentebestuur weten 'het ontzettend jammer te vinden' dat Gijsbertsen vertrekt.

'We gaan zijn persoonlijkheid ontzettend missen', zegt De Rook. 'Het is jammer voor Groningen, en het wordt nog een ontzettende uitdaging om een vervanger voor hem te vinden.'

Portefeuille

Gijsbertsen had in zijn tweede termijn als wethouder de portefeuilles sociaal domein, jeugd en jeugdhulp, zorg en veiligheid, volksgezondheid, beschermd wonen en opvang, en inkomen en schulden. Daarnaast was hij wijkwethouder voor het stadsdeel Oost.

In zijn eerste periode als wethouder had Gijsbertsen de portefeuilles sociale zaken, jeugdzorg en duurzaamheid. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het debacle met WarmteStad, het aardwarmteproject van de gemeente en Waterbedrijf Groningen dat werd stopgezet nadat het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwde voor de risico's.

Lees hier de ontslagbrief van Gijsbertsen (pdf).