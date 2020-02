RUG-onderzoekers bezorgd: zijn proefdieren het haasje? (update)

Onder wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen is onrust ontstaan over de aanstaande tijdelijke sluiting van een gebouw waarin zij proefdieren houden.

De Linnaeusborg op het Zerniketerrein gaat vanaf 18 februari vijf dagen dicht vanwege renovatiewerkzaamheden.

'Kan gewoon niet'

'Dit kan gewoon niet. Ik vraag me af of ze wel enig idee hebben wat we in dit gebouw doen,' zegt Leo Beukeboom, hoogleraar Evolutionaire Genetica.

De onderzoeksgroep van Beukeboom doet experimenten met tienduizenden insecten. De gevolgen van sluiting zijn volgens hem 'desastreus. Als we er niet in kunnen dan zal een deel sterven.'

Zelfs als de onderzoekers in staat zijn op de één of andere wijze noodmaatregelen te treffen, lost dit niks op. 'Dan veranderen we de omstandigheden van het experiment en dan zijn de experimenten waardeloos'.

Selectie-experimenten

Hij doet ondermeer selectie-experimenten met wespen en vliegen, waarbij onderzoekers proberen bepaalde eigenschappen te selecteren. Ze proberen bijvoorbeeld wespen te ontwikkelen die de beste eigenschappen hebben om te parasiteren.

Dit soort parasitaire wespen wordt ingezet als biologische bestrijder tegen plaaginsecten. Onderzoek als dit loopt zo een half jaar, omdat ze vele opeenvolgende generaties wespen nodig hebben.

Beukeboom: 'Je moet hiervoor de omgevingsomstandigheden zo constant mogelijk houden; daar zijn insecten heel gevoelig voor. Je moet ze ook elke dag eten en drinken geven, controles uitvoeren, ze hebben verzorging nodig.'

Andere verdieping

De werkzaamheden aan de Linnaeusborg vinden volgens Beukeboom plaats om een nieuwe groep medewerkers op de negende verdieping in te huizen. De onderwijslaboratoria die daar nu zitten moeten naar een andere verdieping. 'De luchtvoorziening voor het hele gebouw moet daarvoor worden aangepast.'

Manager huisvesting Andrys Weitenberg begrijpt de zorgen van de wetenschappers, maar volgens hem kan het niet anders. De werkzaamheden moeten in april klaar zijn. De geplande sluitingsdagen zouden de beste optie vormen, omdat het dan minder druk is in het gebouw.

Overleg

Woensdag vindt er volgens hoogleraar Beukeboom wel overleg plaats tussen de directeuren van de instituten die gebruik maken van het gebouw en het faculteitsbestuur over de kwestie. 'We zitten allemaal in spanning te wachten. Want dit is niet te geloven.'

'Geen zorgen'

Woordvoerder Jorien Bakker van de universiteit snapt niet waar de onrust vandaan komt. Volgens haar blijft de proefdierfaciliteit gewoon open. 'We proberen de zorgen weg te nemen.'

