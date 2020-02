Deze dag: groen licht voor de Eemshaven

Een grote zeehaven in onze provincie is voor ons een vanzelfsprekendheid. Toch was 'ie er bijna niet geweest. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 8 februari 1968, de dag dat Provinciale Staten van Groningen groen licht geeft voor de aanleg van de Eemshaven.

'Een flonkerende zeepbel' en een 'have-fata morgana' dat 'veel te kostbaar' en 'veel te gedurfd' is. Het plan voor een nieuwe zeehaven genaamd de Eemshaven krijgt halverwege de vorige eeuw de handen niet op elkaar.

De 'gouden kust bij Uithuizermeeden', zoals de Eemshaven wordt omschreven, komt in de jaren zestig alsnog op de radar. De maker van het plan is de voornaamste reden voor het serieus nemen van het project.

Ingenieur Johan van Veen is namelijk één van de geestelijk vaders van de Europoort en het Deltaplan. Reden genoeg om zijn nieuwste plan serieus te nemen. De aanleg van de Eemshaven moet volgens hem 20 miljoen gulden gaan kosten.

In 1961 wordt er in volle vaart gewerkt aan een - tot in de puntjes uitgewerkt - plan. Een plan waar Den Haag simpelweg niet omheen zou kunnen.

Het loopt echter anders dan de voorvechters van de Eemshaven in gedachten hebben. In Den Haag wordt lauwtjes gereageerd; vooralsnog is er volgens de regering geen noodzaak voor de haven. Het bedrijfsleven moet volgens het Haagse eerst interesse tonen en de schouders eronder zetten.

Desondanks kan het plan in de jaren die volgen op steeds meer steun rekenen. Groningers die in de landbouw werkten en nu werkloos thuiszaten, snakken naar een plek die een impuls geeft aan de werkgelegenheid in onze provincie.

Uiteindelijk slaat burgemeester Drost van Uithuizermeeden op 7 februari 1968 symbolisch een eerste paal voor de Eemshaven. Een dag later volgt groen licht vanuit de provincie. De kosten voor de aanleg: 25 miljoen gulden.

Vijf jaar later opent de toenmalige koningin Juliana de Eemshaven. Tot de eeuwwisseling heeft de haven te maken met diverse tegenvallers. Zo is de oliecrisis een knauw voor de olie-industrie in de Eemshaven.

Deze eeuw gaat het crescendo met de haven. Diverse 'vette vissen', waaronder Google, kiest voor de Eemshaven en er wordt een helikopterhaven en een eigen treinstation aangelegd. Nieuwe bedrijven staan anno 2020 klaar om naar de Eemshaven te komen.

Het is allemaal gelopen zoals wijlen ingenieur Van Veen zo'n zeventig jaar geleden al had bedacht.