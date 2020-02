Bouwers blij met akkoord: verzekerd van werk en dus sneller aan de slag met versterking

Hij is een van de ondertekenaars van een convenant dat onderdeel is van het Groninger Bouwakkoord.

Blij mee

'Wij zijn hier heel blij mee, met name omdat voor bewoners de versterkingsoperatie nu versneld op gang komt', zegt Hut.

Die versnelling zit hem in het feit dat bepaalde stappen in de voorbereiding versneld kunnen worden gezet en dat de aannemers eerder met de bewoner aan tafel zitten dan tot nu toe het geval was.

Half jaar sneller

'Het hele proces gaat minimaal een half jaar sneller zijn dan tot nu toe', is de overtuiging van Hut. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de bouwbedrijven verzekerd zijn van werk. Dat wordt nu het geval.

'We kunnen nu mensen inplannen die beschikbaar zijn wanneer het nodig is', zegt de directeur van het bouwbedrijf. 'Voorheen moesten we wachten op opdrachten, toen wachten of we geselecteerd zouden worden en daarna konden we pas met de voorbereiding beginnen.'

Hand in eigen boezem

Directeur Peter Spijkerman van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) erkent dat dit tot nu toe een probleem was. Hij steekt daarvoor ook de hand in eigen boezem.

'Wij leverden als te weinig kant en klare opdrachten af', zegt hij. 'Dat was een klacht van de bouwers en daarvoor moeten we naar onszelf kijken.'

Negenhonderd

Nu moet het allemaal anders gaan. 'We hebben nu negenhonderd kant en klare versterkingsadviezen liggen. Als die bewoners mee willen doen, dan kan de aannemer meteen aan de slag.'

Andere bedrijven

In totaal hebben zes bedrijven - Geveke, Friso, Kooi, Van Wijnen, Rottinghuis en BAM - hun handtekening gezet onder de overeenkomst. Maar dat betekent volgens Jan Emmo Hut niet dat het werk onderverdeeld wordt onder alleen deze zes bedrijven.

'Integendeel', zegt hij. 'Wij steken nu onze nek uit om hier ervaring mee op te doen. Maar het is absoluut de bedoeling om ook andere bedrijven in te schakelen bij de uitvoering.'

De NCG gaat de komende maanden mensen uit het versterkingsprogramma benaderen met de vraag of ze mee willen doen in dit nieuwe traject.

