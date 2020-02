Zwitsers pleidooi voor straatnaam in Zuidhorn

De in Zwitserland wonende professor Wilfred van Gunsteren pleit ervoor in Zuidhorn een straat of laan te vernoemen Herman J.C. Berendsen.

Volgens Van Gunsteren was Berendsen een groot en internationaal gerespecteerd wetenschapper die het verdient om een straat naar zich vernoemd te krijgen. Berendsen was meer dan vijftig jaar inwoner van Zuidhorn en hoogleraar in de (bio)fysische chemie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, hij overleed op 7 otober vorig jaar op 85-jarige leeftijd.

Pleidooi voor het gemeentebestuur

In een brief aan de gemeente Westerkwartier zet Van Gunsteren uit een waarom zijn vriend en collega de eer verdient. Hij schrijft onder meer: 'Herman Berendsen was een voorbeeld voor velen: nieuwsgierig, onderzoekend, met visie en vooruitziend nieuwland betredend en daarbij zijn kennis, inzichten en ideeën met anderen ruimhartig delend. Gezien de buitengewone persoonlijke en wetenschappelijke kwaliteiten en bijdragen aan de wetenschap van Herman Berendsen en zijn trouw aan de gemeente Zuidhorn, zou het de gemeente Westerkwartier sieren een laan of weg in Zuidhorn naar deze bijzondere wetenschapsmens te vernoemen.'

Van Gunsteren schrijft verder dat hij graag vanuit Zwitserland naar Westerkwartier wil komen om zijn pleidooi aan het gemeentebestuur uit te leggen. De gemeente Westerkwartier heeft de brief vooralsnog voor kennisgeving aangenomen.