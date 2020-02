Rodin kijkt naar alternatieve locaties voor omstreden verdeelstation

Rodin Broadband gaat kijken of het verdeelstation voor snel internet in Garrelsweer naar een andere locatie kan worden verplaatst. Dat laat het bedrijf weten na een gesprek hierover met buurtbewoners.

Rodin plaatste het station enkele weken geleden in de speeltuin aan de Ockingeheemlaan. Een ongelukkige plek, omdat de speeltuin onlangs voor 50.000 is opgeknapt.

Afwachten

Inwoner Jan Kornelius, die vorige week zijn onvrede uitte tijdens de gemeenteraad, laat weten dat het gesprek met Rodin dinsdagavond goed is verlopen: 'Rodin heeft uitgelegd hoe het is gegaan. We hebben de standpunten met elkaar gedeeld en wachten nu de reactie af.'

Ook woordvoerder Date Hoiting van Rodin spreekt van een goed gesprek met de buurt. Het bedrijf kan nog niet vooruitlopen op eventuele alternatieve locaties. Dorpsbelang Garrelsweer stelde eerder al het terrein achter het dorpshuis voor.

'We gaan deze week in gesprek met de gemeente om de zaken op een rijtje te zetten. Wij doen ons best om eruit te komen met zowel de gemeente als de omwonenden', zegt Hoiting.

Hangjeugd en criminaliteit

Buurtbewoners zijn bang dat het station opnieuw hangjeugd en criminaliteit aantrekt. Bij de vernieuwing van de speeltuin zijn zoveel mogelijk dode hoeken eruit gehaald, omdat er regelmatig wietzakjes, naalden en condooms lagen. Door de kast zijn er opnieuw beschutte plekken ontstaan.

Raadsleden lieten vorige week maandag al weten dat voor hen de maat vol is. Volgens wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) wist de gemeente niet dat de kast in de speeltuin kwam, ondanks dat het gemeentegrond is. Het bedrijf kon de kast zonder vergunning plaatsen.

Aanleg glasvezel

In het station, ook wel een wijkcentrale genoemd, komen glasvezelverbindingen uit de buurt bij elkaar. Rodin is door de provincie gevraagd om bijna 14.000 adressen te voorzien van snel internet. In november werd bekend dat het project anderhalf jaar vertraging heeft opgelopen.

